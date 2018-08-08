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Алчную Джоли поставили на место
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Алчную Джоли поставили на место
News.ru
1 час назад
Женский форум
Друзья звезды Голливуда Бреда Питта резко осудили поступок
Анджелины Джоли
, которая пытается отсудить у мужа алименты на детей. Актёр и без алиментов тратит на воспитание отпрысков миллионы долларов, напомнили они.
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