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Алчную Джоли поставили на место
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Алчную Джоли поставили на место 

News.ru 1 час назад
Друзья звезды Голливуда Бреда Питта резко осудили поступок Анджелины Джоли, которая пытается отсудить у мужа алименты на детей. Актёр и без алиментов тратит на воспитание отпрысков миллионы долларов, напомнили они.
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