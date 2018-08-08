С кем остается ребенок после развода у мусульман

Представители большинства религиозных конфессий могут как вступить в брак, так и развестись. Не является исключением и ислам. В связи с этим вызывает интерес вопрос, касающийся участи детей расставшихся супругов? С кем из родителей они остаются?

Ранний возраст

Развод в исламе хоть и является крайне нежелательной мерой, но тем не менее относится к категории дозволенных действий (халяль). Об этом свидетельствует один из хадисов, в котором сказано: «Самым ненавистным из дозволенного для Всевышнего Аллаха является развод» (Абу Давуд, Ибн Маджа). Тем не менее, браки все равно распадаются. Именно тогда и встает вопрос о том, с кем из родителей останутся дети. Известный исламский богослов Абу Ханифа утверждал, что маленькие дети должны жить с матерью, потому как женщины, по мнению богослова, более терпеливы и добры. При этом материальное обеспечение не только детей, но и бывшей супруги полностью ложится на плечи мужчины. В этом случае плата за воспитание приравнивается к плате за кормление грудью. «Если они кормят грудью для вас, то платите им вознаграждение и советуйтесь между собой по-хорошему» (ат-Талякъ 65: 6).

Условия для матери

Однако ребенка, пусть и маленького, не всегда передают матери. Дело в том, что для того, чтобы быть достойной воспитывать своего сына или дочь, женщина должна соответствовать нескольким параметрам. Древний правовед аш-Шафии писал, что мать в обязательном порядке должна являться мусульманкой, находиться в здравом уме, быть честной, а также она не должна быть замужем за кем-либо, кто является для нее махрамом. Махрамом в исламе называется близкий родственник. Известный богослов Шейх Мухаммад ибн Ибрахим Али Шейх добавлял, что женщина также должна обладать крепким здоровьем, которое позволит ей уделять достаточное внимание детям, не иметь дурного нрава и вести пристойный образ жизни. Кроме того, как утверждал богослов, дети не могут передаваться матери, которая не достигла зрелого возраста и сама нуждается в опекуне. В противном случае детей забирает к себе отец.

После 7-ми лет Шейх Мухаммад ибн Ибрахим Али Шейх писал о том, что дети после развода родителей живут с матерью до тех пор, пока не перестают нуждаться в ее помощи и заботе. Богослов отмечал, что показателем в этом плане является самостоятельность отпрысков, то есть тот момент, когда они сами научаются принимать пищу, одеваться, мыться и т.д.. Несмотря на то, что Шариат не устанавливает для этого какие-то определенные сроки, обычно мать воспитывает мальчиков до 7-ми лет, а девочек до наступления первой менструации. Когда ребенок становится старше и способен сам себя обслуживать, родители решают, с кем он останется жить дальше. Шейх Мухаммад ибн Ибрахим Али Шейх учил, что если мать и отец не могут договориться между собой, право выбора передается их ребенку. Окончательное же решение остается за судьей.