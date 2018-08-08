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Более 20% родителей готовы путешествовать на самолете с младенцами
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Более 20% родителей готовы путешествовать на самолете с младенцами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру провел опрос, чтобы узнать в каком возрасте родители впервые взяли своего ребенка в путешествие на самолете.
Своим мнением поделились шесть с половиной тысяч человек. В пяти процентах случаев в первый полет люди берут ребенка в возрасте до трех месяцев. 16% респондентов ответили, что их малыш впервые стал пассажиром самолета, когда ему было от трех месяцев до года. То есть каждый пятый пассажир берет с собой детей, которым не исполнилось года.
Примерно 19% родителей взяли ребенка на борт, когда ему было от года до трех лет. У 13% пассажиров дети впервые отправляются в полет в возрасте от трех до пяти лет.
Большинство (22%) признались, что первый полет на самолете у их ребенка был в возрасте от пяти лет и старше. Еще четверть опрошенных ответили, что пока их малыш не летал на самолете.
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