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Юбилей Агнии Барто отметили измайловские дошкольники
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Юбилей Агнии Барто отметили измайловские дошкольники 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Неделю под эгидой «Моя любимая книжка» для учащихся дошкольного отделения измайловской школы №2094 организовали литературное мероприятие.
Дети совершили игровое путешествие по сказкам, в частности, увидев их посредством интерактивного кукольного театра, а также самостоятельно вживаясь в роли книжных героев. Финалом закономерно стал праздник в честь 90-летия всем хорошо знакомой детской писательницы Агнии Барто. Его отметили игрой с выразительным чтением всех стихов. Дошколятам напомнили также о правилах бережного обращения с книжками.
Агния Барто писала в основном для дошкольников или младших школьников. Её стихи легко читаются и ложатся в памяти. Автор как бы разговаривает с ребёнком в рифму без лирических отступлений и описаний, как с ровесником. Потому ее стихи хорошо воспринимают дети и принимают то, о чем в них говорится, в том числе несложные правила поведения.
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