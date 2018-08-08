Юбилей Агнии Барто отметили измайловские дошкольники

Неделю под эгидой «Моя любимая книжка» для учащихся дошкольного отделения измайловской школы №2094 организовали литературное мероприятие.

Дети совершили игровое путешествие по сказкам, в частности, увидев их посредством интерактивного кукольного театра, а также самостоятельно вживаясь в роли книжных героев. Финалом закономерно стал праздник в честь 90-летия всем хорошо знакомой детской писательницы Агнии Барто. Его отметили игрой с выразительным чтением всех стихов. Дошколятам напомнили также о правилах бережного обращения с книжками.

Агния Барто писала в основном для дошкольников или младших школьников. Её стихи легко читаются и ложатся в памяти. Автор как бы разговаривает с ребёнком в рифму без лирических отступлений и описаний, как с ровесником. Потому ее стихи хорошо воспринимают дети и принимают то, о чем в них говорится, в том числе несложные правила поведения.