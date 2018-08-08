Мать отдала новорожденную дочь родственнице, а через год потребовала вернуть

В суде рассматривалось дело истицы Светланы Лагуновой. Женщина потребовала от органов опеки вернуть ей дочь, от которой она отказалась год назад.

Светлана рассказала, что год назад родила дочь. В этот же день в ДТП погиб ее супруг и это ее подкосило морально.

«Я не видела ребенка, я не могла смотреть на нее. Я была готова от нее отказаться, но врачи уговорили меня оставить дочь на попечение кого-то из родственников…В палату зашла сестра мужа Алина…и в память о брате попросила оставить дочку, так как моя мама была тяжело больна», — пояснила Светлана.

В итоге малышку передали под опеку сестре погибшего мужа. Светлана попросила в суде, чтобы дочь снова отдали ей. Женщина подчеркнула, что ей потребовался год, чтобы справиться с горем от потери мужа, но сейчас она в порядке и готова воспитывать ребенка.

Между тем Светлана призналась, что нигде не работает и в материальных средствах ограничена, но помогать с дочкой ей будет мама.

В свою очередь представитель органов опеки заявила, что малышку нельзя передавать родной биологической матери. Она отметила, что девочка живет в семье Алины и всем обеспечена, о малышке хорошо заботятся. Кроме того, представительница органов опеки подчеркнула, что Светлана и ее мама ведут асоциальной образ жизни, а это может негативно сказаться на ребенке, если его отдадут.

Алина в суде рассказала, что Светлана отдала ей ребенка не из-за депрессии, а потому девочка родилась с физическим дефектом. Они с мужем вылечили малышку.

По словам Алины, родная мать, увидев, что девочка здорова, решила вернуть ее назад. Помимо этого сестра погибшего мужа утверждает, что Светлана принимает наркотики.

Выслушав все стороны, суд отказала Светлана в иске. Малышку оставили в семье Алины.

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