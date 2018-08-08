Стендап-комик из Воронежа Юлия Ахмедова снялась в блоге Юрия Дудя

В интервью блогеру Юрию Дудю стендап-комик из Воронежа Юлия Ахмедова рассказала, как впервые попала на телевидение — в программу «Звездный час», ведущим которой был Сергей Супонев.

7 августа вышел очередной выпуск популярного интернет-шоу «вДудь», который был посвящен автору и ведущему детских телевизионных программ Сергею Супоневу. Одним из гостей выпуска стала Юлия Ахмедова. Она рассказала, как попала на передачу «Звездный час».

«Пришла телеграмма, и меня пригласили на программу «Звездный час». Родители, которые тогда не особо богато жили, купили мне новую юбку в Секонд хенде. Мы собрались всей семьей и поехали в Москву. Тогда мы жили в Ульяновске. У меня хранится дома эта телеграмма, кубок, одну звезду я украла. Я думала тогда, что у меня будут дети, внуки, и я буду им показывать, что мама выиграла в этой передаче. Мысли, что она закроется, не было, — вспоминает Юля Ахмедова. — На передаче была очень прикольная атмосфера. Супонев очень много шутил. Он расслаблял детей».