Ещё
Стендап-комик из Воронежа Юлия Ахмедова снялась в блоге Юрия Дудя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стендап-комик из Воронежа Юлия Ахмедова снялась в блоге Юрия Дудя 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В интервью блогеру Юрию Дудю стендап-комик из Воронежа Юлия Ахмедова рассказала, как впервые попала на телевидение — в программу «Звездный час», ведущим которой был Сергей Супонев.
7 августа вышел очередной выпуск популярного интернет-шоу «вДудь», который был посвящен автору и ведущему детских телевизионных программ Сергею Супоневу. Одним из гостей выпуска стала Юлия Ахмедова. Она рассказала, как попала на передачу «Звездный час».
«Пришла телеграмма, и меня пригласили на программу «Звездный час». Родители, которые тогда не особо богато жили, купили мне новую юбку в Секонд хенде. Мы собрались всей семьей и поехали в Москву. Тогда мы жили в Ульяновске. У меня хранится дома эта телеграмма, кубок, одну звезду я украла. Я думала тогда, что у меня будут дети, внуки, и я буду им показывать, что мама выиграла в этой передаче. Мысли, что она закроется, не было, — вспоминает Юля Ахмедова. — На передаче была очень прикольная атмосфера. Супонев очень много шутил. Он расслаблял детей».
АиФ: последние новости
За день курские спасатели вытащили из реки Сейм двух детей В Ельце водолазы осматривают дно реки в поисках семилетней Владиславы Пьяная жительница Воронежа избивала 9-летнюю дочь и выгоняла из дома
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко надела брюки-стринги31
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении1
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили4
Почему сводит ногу по ночам78
Какой на самом деле бывает чеченская свадьба45
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
11:03
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении
Звёзды
05:24
Как живет британец, который икает уже десять лет
Здоровье
03:27
Звезды, которые уменьшили грудь
Звёзды
03:45
Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
Звёзды
03:20
Фитнес и девушки: выбор направления и тренировки
Здоровье
03:20
Можно ли побороть страх публичных выступлений
Психология
01:10
Подруга обвиняет Степаненко в лицемерии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение