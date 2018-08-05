Бабушка сестер Хачатурян рассказала о покойном маньяке

Молдавская бабушка сестер‐убийц Хачатурян назвала покойного маньяком, бандитом, торговцем оружия и наркотиков. Мать боялась за жизнь девочек, а они за нее. Лариса Тодика рассказала свою историю сайту издания «Комсомольская правда».

Родственница отметила, что Михаил на протяжении 20 лет бил свою жену. Также он угрожал детям, что убьет ее.

«Он угрожал им мамой. Говорил, что убьет ее. И они говорили: ей лучше уйти. Видите, получается, она боялась за их судьбу, а они — за ее. Они все видели, как он над ней издевался», — пояснила она.

Убитый не отпускал супругу с детьми, не разрешал ей делать аборты. Делал он это ради оформления на себя квартиры, которую выдали за рождение детей. Члены семьи жили в домашнем заточении и постоянно подвергались побоям.

Бабушка добавила, что Михаил ездил по санаториям и часто жаловался, что он якобы больной. В действительности занимался бандитизмом, торговал оружием и наркотиками, утверждает она.

Она резюмировала, что «все хорошее» в семье было только лишь показушным. Женщина планирует прилететь в Москву, чтобы собрать все необходимые доказательства. «Все продам дачу, квартиру, в монастырь уйду, лишь бы спасти моих девчонок!»,

Останкинский суд Москвы 2 августа арестовал трех сестер 17,18 и 19 лет. Их взяли под стражу до 28 сентября. Всем предъявлено обвинение по статье «Убийство».