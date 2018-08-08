Сколько раз нужно рожать женщине

Существует два мнения, на первый взгляд совершенно противоречащих друг другу. Первое гласит, что рожать полезно для здоровья, второе — что роды ослабляют организм. Так следует ли женщине вообще рожать и сколько раз это можно делать?

Рожать, но сколько?

Специалисты единогласны: рожать необходимо. «Беременность и роды — сильнейший активизатор женского иммунитета и тонуса. Они мобилизуют все скрытые резервы организма женщины, укрепляя тем самым ее здоровье и увеличивая продолжительность жизни, — считает заведующий московским медицинским центром „Брак и семья“ Михаил Беркенгейм. — Организм женщины „рассчитан“ на рождение трех-четырех детей. Если этого не происходит, то начинаются различные дисбалансы. Отсюда заболевания».

Но вот однозначно ответить на вопрос, сколько раз следует рожать женщине, не так-то легко. Это может зависеть от множества факторов. «Есть такое понятие — воспроизводство населения, — говорит акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Шолпан Сармулдаева. — Для этого нужно родить троих. А в остальном, разные женщины по-разному переносят беременность и роды. Некоторые рожают пятый, восьмой раз, и на них это никак не отражается. А кто-то рожает одного и долго не может восстановиться. Все очень индивидуально».

С какой частотой можно рожать?

Теоретически женщина может быть готова к новой беременности уже через месяц-другой после родов. Некоторые верят в то, что в период грудного вскармливания беременность невозможна, но часто встречающийся «феномен» детей-погодков опровергает этот миф.

Ситуация может осложниться, если в предыдущий раз женщине проводили кесарево сечение. Если беременность наступила в первые полгода после родов, то тут все зависит от состояния шва. Не исключено, что большую часть беременности женщине придется провести в стационаре, чтобы швы не разошлись. В идеале следующую беременность лучше планировать через 1,5-2 года после кесарева.

По словам профессора, доктора медицинских наук, президента Российской ассоциации репродукции человека Владислава Корсака, в норме женский организм полностью восстанавливается после естественных родов за 2-3 года. Каждые последующие роды удлиняют период восстановления. Если женщина планирует рожать еще детей, ей следует вести правильный образ жизни: избегать излишних рабочих и хозяйственных нагрузок, заниматься спортом, есть побольше здоровой пищи и принимать витамины.

Чем опасны частые роды?

Частые роды все же являются стрессом для организма, так как в период беременности в нас происходит интенсивная гормональная перестройка. Если беременности слишком часты, это чревато эндокринными нарушениями и проблемами с внутренними органами. Они могут быть опасны и для матери, и для будущего ребенка. Существует ряд патологий, при которых роды вообще противопоказаны или показаны с рядом оговорок. К ним относится, к примеру, сахарный диабет второй степени. При этом заболевании не рекомендовано рожать более одного ребенка, а во время беременности будущая мать четко должна выполнять врачебные рекомендации. Риск неблагоприятного исхода увеличивают как слишком ранние, так и поздние роды. Оптимальный возраст для беременности, даже если она не первая — примерно с 20 до 30 лет, утверждают медики.

Можно, конечно, вспомнить наших прабабушек, которые рожали «сколько Бог даст», иногда каждый год, с самого замужества в 17-18 лет и вплоть до менопаузы. Но в те времена это было, во-первых, вынужденной необходимостью, поскольку высока была детская смертность. Во-вторых, наши предки ели экологически чистые продукты, а не химию, и умирали чаще от инфекций, чем от рака или атеросклероза. В-третьих, далеко не всегда частые роды благоприятно сказывались на организме и внешности женщины. К сорока годам она могла выглядеть почти старухой, так как на ней были и дом, и хозяйство, и дети, и полевые работы. А теперь посмотрите на нынешних 40-летних!

Группы риска

Не так давно профессора Ури Эльхалаль и Менахем Фридлендер из отдела клинических патологий беременности при иерусалимской больнице «Адаса Эйн-Керем» (Израиль) пришли к выводу, что оптимальное число детей для одной женщины — от двух до четырех. Наблюдая в течение 37 лет за 45 000 роженицами, ученые подсчитали, что у матерей, родивших только одного ребенка, риск преждевременной смерти равен 3,7%, а у тех, кто родил от 5 до 9 детей — 13,5%. У тех, кто рожал от 2 до 4 раз, риск преждевременной смерти оказался минимален. Кроме того, у многодетных матерей чаще развивались такие недуги, как рак, диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы. Правда, взаимосвязь между развитием этих болезней и количеством родов выявить пока не удалось.

Так что в среднем для современной женщины безопасно становиться матерью около трех раз за свою жизнь. Однако все зависит от индивидуальных обстоятельств.