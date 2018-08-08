Медики рассказали о состоянии родившей в самолете над Ростовом женщины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг — РИА Новости , Юлия Насулина. Состояние женщины, родившей в самолете Симферополь — Санкт-Петербург, и ребенка стабильное, ростовские врачи проводят все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ростовской области.

"Женщина и ребенок были доставлены из аэропорта в роддом города Новочеркасска. Их состояние оценивается как стабильное", — сказал он, отметив, что пациентам проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.