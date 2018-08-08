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Медики рассказали о состоянии родившей в самолете над Ростовом женщины
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Медики рассказали о состоянии родившей в самолете над Ростовом женщины 

РИА Новости 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Состояние женщины, родившей в самолете Симферополь — Санкт-Петербург, и ребенка стабильное, ростовские врачи проводят все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ростовской области.
"Женщина и ребенок были доставлены из аэропорта в роддом города Новочеркасска. Их состояние оценивается как стабильное", — сказал он, отметив, что пациентам проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.
Ранее представитель авиакомпании «Россия» сообщил РИА Новости, что одна из пассажирок рейса Симферополь — Санкт-Петербург пожаловалась на недомогание. Как выяснилось позже, причиной резкого ухудшения самочувствия оказались начавшиеся роды. Бортпроводники с помощью пассажиров, оказавшихся врачами, приняли роды. Родился мальчик. Самолет вынужденно приземлился в аэропорту Ростов-на-Дону.
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