Рейс Москва-Симферополь вынужденно сел в Ростове из-за смерти пассажира

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

"По версии следствия, 10 августа, примерно в 2:45, самолет авиакомпании Red Wings совершил вынужденную посадку в аэропорту, на борту которого скоропостижно скончалась 53-летняя пассажирка. По предварительным данным, причиной смерти женщины явился инфаркт миокарда", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что задержка рейса из-за инцидента оказалась незначительной. В 4:19 самолет отправился дальше по маршруту.