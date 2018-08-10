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Рейс Москва-Симферополь вынужденно сел в Ростове из-за смерти пассажира
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Рейс Москва-Симферополь вынужденно сел в Ростове из-за смерти пассажира 

ТВ Центр 39 минут назад
Фото: ТВ Центр
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
"По версии следствия, 10 августа, примерно в 2:45, самолет авиакомпании Red Wings совершил вынужденную посадку в аэропорту, на борту которого скоропостижно скончалась 53-летняя пассажирка. По предварительным данным, причиной смерти женщины явился инфаркт миокарда", — говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что задержка рейса из-за инцидента оказалась незначительной. В 4:19 самолет отправился дальше по маршруту.
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Женский форум  Ещё 13 источников 
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