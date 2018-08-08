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«Женщина родила ребенка прямо на борту»: в Ростове экстренно сел самолет
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«Женщина родила ребенка прямо на борту»: в Ростове экстренно сел самолет 

РИА «ФедералПресс» 16 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В аэропорте Ростова-на-Дону экстренно сел самолет, летевший из Симферополя в Санкт-Петербург. Причиной этому стали преждевременные роды одной из пассажирок. Об этом сообщает «Интерфакс».
Экипаж воздушного судна оказал пассажирке всю возможную помощь. Как рассказал некий источник, прямо на борту самолета у женщины родился мальчик. Отмечается, что внутри лайнера были врачи, которые помогли экипажу принять роды.
После посадки самолета мать и ребенок были направлены в больницу.
Ранее интернет-портал «Русская планета» писал, что в Италии экстренно сел самолет, который летел из Греции в Германию. Причиной посадки стала разгерметизация салона. На борту Boeing 757 находились 164 пассажира и 8 членов экипажа. Отмечается, что посадка прошла благополучно.
«ФедералПресс» напоминает, что в конце прошлого месяца в Пулково совершил экстренную посадку самолет Москва — Хельсинки.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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