Светлана Зейналова показала, как ее особенная дочь занимается гимнастикой

За два года девочка освоила упражнения, которые не может повторить ее мама.

Телеведущая Светлана Зейналова , известная телезрителям благодаря передаче «Доброе утро» и шоу «Голос. Дети», поделилась спортивными успехами своей старшей дочери Саши. Девочка имеет особенности в развитии и страдает от аутизма, но благодаря маме живет обычной жизнью. Саша занимается гимнасткой уже два года. За это время девочка достигла хороших результатов. Звездная мама гордится своей дочкой.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)

8 Авг 2018 в 4:55 PDT Над пузом мы работаем изо всех сил! 👆👆👆 Тренеры не испугались взять особого ребенка, не поленились найти с ним контакт и постоянно ищут новые упражнения и подходы к моей вредной малышне! И как результат — она стала очень гибкая, подтянулась, освоила многие упражнения, которые лично я не умею и уже не сумею! Физическое развитие очень важно для интеллектуального и психического развития! Эти две вещи взаимосвязаны. Разум без тела никуда!

— написала слова благодарности тренерам дочери Светлана Зейналова.

«Молодчинка! Результат уже очень заметно! Так держать!», «Умничка! 💪», «Вытянется обязательно, детки многие упитанные))) Потом превратится в стройную лань)))», «Молодцы! Все получится!», «Какая умничка Саша👍🏻👍🏻👍🏻», — похвалили девочку подписчики звездной мамы в Instagram.

Напомним, 41-летняя Светлана Зейналова недавно стала мамой во второй раз. У звезды 29 мая родилась дочка, которую родители решили назвать красивым именем Вероника. Но через три недели после появления малышки на свет, Светлана призналась, что столкнулась с неожиданными трудностями. Оказалось, одновременно заботиться о новорожденном ребенке и при этом уделять достаточно внимания старшей дочери с особенностями развития — очень непростое занятие.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)

17 Июн 2018 в 11:54 PDT Ну, вот предположим… У вас есть 15 минут, так? И вы думаете: «Боже! Я же могу их интересно провести! Спать/есть/мыть голову/ смотреть в потолок и т. д. !» Прямо все такое классное — не знаю, что и выбрать! Буду смотреть в окно! И тут Вероника решает, что ей пора начать орать, чтобы соседи слышали и вызвали милицию. Ты хватаешь младенца, начинаешь качать, но тут в соседней комнате начинает орать Саня, которая не может собрать Лего! Ты бежишь помогать. Но тут опять орет Вероника, которая хочет есть. Ты бежишь ее кормить. И тут они начинают орать дуэтом,

— рассказала о буднях мамы двоих детей Светлана Зейналова.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)

27 Июл 2018 в 10:41 PDT «Ты кормишь Веронику и видишь, как Саня на кухне достает хлеб, мажет маслом, сверху вареньем, сверху колбаса, сверху кетчуп и чипсы… теперь ты орешь на всю квартиру: «Саня, не ешь! Брось сейчас же!» Но Саня знает, что ты прикована к ребёнку и радостно машет бутербродом, залезая под кровать… Ты пытаешься кормить и бежать за Сашей одновременно. Тут звонит мама, которой надо рассказать о том, что она сегодня ела… Ты кричишь в трубку «Я перезвоню!» и она обижено бросает трубку. Ты вытаскиваешь за ногу Саню и отбираешь бутерброд — рыдает обиженный ребенок. Рыдает Вероника, которая срыгнула конечно же, на себя. Ты бежишь ее переодевать. Звонит телефон — неизвестные люди хотят чтобы я им дала денег или поддержала петицию. «Пожалуйста, на почту. Не могу сейчас», — они обижаются и бросают трубку. Какой-то запах странный… а! Это котлеты догорают на кухне…А потом их всех одновременно нужно помыть, одеть и накормить — или они все ОБИДЯТСЯ! И ПОГОВОРИТЬ! Они ж люди… И вот наступает ночь, все засыпают, ты сидишь такая в тишине и думаешь! Ооо, у меня есть целых 4 часа поспать! Круто… или ещё кого нибудь обидеть… боже! Такая куча времени!», — подробно рассказала о своих ежедневных приключениях телеведущая.

Напомним, о беременности Светланы Зейналовой стало известно в январе текущего года. Тогда телеведущая приняла решение меньше нагружать себя работой во время ожидания малыша. Именно поэтому она перестала быть соведущей Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети», в новом сезоне ее место заняла актриса Агата Муцениеце . Отцом маленькой Вероники является гражданский муж Светланы Дмитрий.

Мы домой 🤘💪🏡🥂☀️🌹👨‍👩‍👧‍👧 #роды #порадомой #роддом #лапино #семья #старшаясестра #младшаясестра #родители #буднимамы #вероника

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)

2 Июн 2018 в 7:58 PDT Ранее телеведущая воспитывала только дочь Александру. Ребенок имеет особенности в развитии (аутизм), но Дмитрия это не смущает. Он даже успел стать для девочки вторым папой. Отцом Александры является бывший программный директор радио Maximum Алексей Глазатов, с которым Светлана развелась еще в 2012 году.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)

1 Апр 2018 в 11:38 PDT Фото: Instagram @svetlanazey