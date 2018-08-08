Ребенок как стартап. Как бизнес-навыки помогают в воспитании детей

Очень часто в своих выступлениях и статьях я говорю, что мои дети — это лучшие проекты, которые мне удалось реализовать. Многие почему-то считают такой взгляд на личную жизнь излишне прагматичным, но будучи предпринимателем, руководителем компании и мамой восьмерых детей не могу не отметить большое количество схожих черт, объединяющих бизнес-проекты и воспитание детей. Какие бизнес подходы и практические кейсы могут помочь в воспитании ребенка?

Инвестируй правильно

Любой успешный бизнес — это инвестиции. Ничего никогда не возникает и не развивается само по себе. От предпринимателя всегда требуется вложение не только финансовых средств, но и сил, времени и энергии. Если необходимо, чтобы команда показала качественный результат, то нужно эту команду обучать, делиться с ней опытом, работать над ошибками, проводить достаточное количество времени вместе с ней. Личное участие всегда являлось важной составляющей развития любого стартапа. Одна из самых губительных для бизнеса вещей — отсутствие развития команды. Даже самым лучшим и ценным экспертам требуется постоянно совершенствовать свои навыки, получать дополнительное образование, осваивать новые направления, без этого бизнес будет в догоняющей позиции. Нужно активно инвестировать время и средства в различные тренинги, в курсы и семинары для своих сотрудников, а также поддерживать их в получении дополнительного образования или научных степеней.

В воспитании детей для меня это также самое важное правило. Единственное направление, в котором в последнюю очередь надо думать об экономии — это образование и развитие. В настоящий момент образование детей — это основная расходная статья нашего семейного бюджета с большим отрывом от всего остального. Вторая статья, кстати, это путешествия, которые также являются частью познания и развития. Все остальные вещи и материальные блага, включая недвижимость и прочее, имеют меньший приоритет. Любое желание ребенка в части обучения или дополнительного занятия всегда вызывает положительный импульс и ответ: да, конечно. Задача родителя тут не рассуждать о том, надо ли это ребенку, а найти правильных педагогов, правильную спортивную или театральную студию и оплатить обучение. Если даже ребенок не последователен в своем выборе и каждый год меняет сферу занятий, то это не является проблемой, нужно продолжать поддерживать его в своем выборе, так как пробовать и ошибаться — это нормальный путь развития. Для ребенка важно усвоить правило, что образование, знания и другие навыки — это и есть основной базовый капитал, который никогда никто не сможет отнять, и который будет базой для успешного построения своей жизни.

Доверься экспертам

Многие бизнесы, особенно стартапы часто не до конца понимают важность привлечения профессионалов на начальном этапе своего развития (да и на последующих этапах тоже). Многие экономят на экспертизе, пытаясь сделать все собственными силами и в результате совершают ошибки, которые потом стоят очень дорого — юридические проблемы, налоговые риски, проблемы с регулированием, с персоналом, и с продвижением. Это иллюзорная экономия, так как финансовые потери в итоге будут гораздо выше. Часто молодые предприниматели пытаются самостоятельно решить проблему, для понимания которой не хватает ни знаний, ни опыта, а это очень неэффективный путь для успешного развития.

С воспитанием детей работают абсолютно те же инструменты. Ты можешь прекрасно знать языки, литературу, математику, уметь плавать или играть в теннис, но есть люди, которые умеют это делать лучше и качественнее, чем ты, и обладают опытом обучения. В случае, если хочется получить гарантированный и эффективный результат — привлекай профессионалов на все направления, в которых они лучше, и на те вещи, которыми, например, просто не хочется заниматься. Это сэкономит и время, и силы.

Но и в бизнесе, и с детьми, важно не забывать о том, что делегирование эффективно только вместе с инструментами контроля, поэтому важно не забывать следить за реперными точками и промежуточными результатами.

Верь и доверяй

Успешной работы не может быть без доверия и веры в свою команду, в их таланты, способности и возможности. Иногда руководителю стоит уйти в тень и дать возможность проявить себя другим членам команды — дать возможность сделать ошибку или наоборот предложить уникальное решение. Нужно уметь делиться секретами и навыками бизнеса, не бояться доверить свои опасения или неуверенность, всегда предоставлять обратную связь. Такое доверие всегда вознаграждается, а вера в команду мотивирует ее и вдохновляет.

Для ребенка точно также не существует более сильного и значимого мотиватора, чем вера в него со стороны родителей. С этой верой можно преодолеть любые сложности и препятствия. Я считаю, что не надо бояться перехвалить детей. Нужно проявлять сдержанность в ожиданиях от ребенка и никогда не демонстрировать разочарования от результатов того, что он делает. Любой результат — это ценный накопленный опыт, который пригодится в жизни.

В завершение хочу сказать о том, что в моей картине мира несмотря на большую схожесть между воспитанием детей и развитием бизнеса, имеется одно существенное различие. Суть предпринимательства в том, что мы инвестируем средства, силы и время в бизнес в ожидании получения прибыли в виде дивидендов или от успешной продажи, а с детьми — мы делаем все тоже самое, но без всяких ожиданий возврата этих инвестиций, просто из любви.

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