Мария Погребняк показала забавное видео, как сыновья помогают ей в фотосессии

Поклонники оценили старания звездной семьи.

Мама троих сыновей Мария Погребняк показала, что растит настоящих помощников. Жена знаменитого футболиста очень хотела сфотографироваться с арт-объектом, чтобы порадовать подписчиков в Instagram красивым снимком. Однако, как выяснилось опытным путем, залезть на него самостоятельно было невозможно. И тут к решению проблемы подключились сыновья Марии Погребняк и поспешили помочь маме.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

6 Авг 2018 в 3:18 PDT Красивые фото даются не легко😂

— прокомментировала веселое видео Мария Погребняк.

«Эксплуатация детского труда 😂👌🏻 Чего не сделаешь ради фото 👍🏻», «Так вот зачем нужно столько сыновей! Мне срочно нужно родить еще двоих:-)», «Мария, ну что ж вы не удержались?Малые так старались вас запихнуть на этот язык))) Вы действительно настоящая банда)», «Мария великолепна! Простая и от этого всегда приятная, всегда юная! Такая молодчина! Трое! Трое сыновей! Маша Вы великолепна!», «Ахахах))))) мне кажется, моих детей ждет та же участь))))) помогать маме делать крутые фото)))», «Как забавно смотреть 😍 мама с сыновьями на одной волне ☺️🌷», — оценили коллективный труд подписчики звездной мамы в Instagram.

А ранее Мария опубликовала фото, которое не получилось бы без поддержки ее сыновей.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

5 Авг 2018 в 11:55 PDT Напомним, что у Марии и Павла Погребняков трое детей. Поженились они в 2014 году. Первенец Артем родился у звездной пары в 2007 году. В семье Павла и Марии подрастают еще двое сыновей, Алексей и Павел.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

17 Июл 2018 в 12:21 PDT Мария Погребняк все свободное время посвящает семье. Многодетная мама постоянно делится видео со своими мальчиками. Кстати, недавно Мария Погребняк доказала, что не уступает детям в футбольных навыках. Она поделилась с подписчиками видео в Instagram и рассказала, откуда всему научилась.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

17 Июл 2018 в 12:14 PDT Как проходило ваше детство? Мое во дворе на коробке😂 поэтому я так люблю гонять в футбол с детьми😂

— поделилась Мария Погребняк.

Еще звездная мама показывала совместные семейные танцы. Поклонники отметили, что мама с детьми — на одной волне.

Разогреваемся перед дискотекой😂 #RixosSungate #rixosmoments #RixosFootballAcademy

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

5 Авг 2018 в 11:14 PDT Фото: Instagram @mariapoga_