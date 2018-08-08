Ещё
Родители бросили своего малыша на произвол судьбы — история его спасения на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родители бросили своего малыша на произвол судьбы — история его спасения на видео 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
История мальчика, которого бросили на улице из-за немыслимых суеверий, тронула миллионы сердец по всему миру
Обычного мальчика из Нигерии родители назвали проклятым и изгнали из деревни. И ему еще повезло — такое явление распространено в общинах Африки, но многих детей убивают, не давая им шанса на дальнейшую жизнь.
На самом деле ребенок был сильно болен. Из-за того, что он не питался нормально и жил в антисанитарии, его состояние было ужасным. Мальчика изъели паразиты, он еле передвигался и был как в тумане. В январе 2016 года его заприметила волонтер из Дании Анья Ловен. Она сразу же накормила и напоила его, а затем отвезла в больницу.
Там малыша избавили от паразитов и сделали переливание крови. Два дня спустя волонтер запустила акцию по сбору средств на оплату медицинских услуг для мальчика. Девушка собрала этим около миллиона долларов со всего мира.
Мальчик с параличом голосовых связок впервые общается с семьей — видео>>
Анья назвала приемного сына Хоуп, что в переводе с английского означает «надежда». Спустя год после спасения она обнародовала новый снимок мальчика. На нем Хоуп окреп и заметно подрос. За свой поступок Анья получила титул «Самая вдохновляющая личность 2016 года».
Анья Рингген Ловен живет с семьей в Африке и является основателем Фонда помощи в обучении и развитии детей Африки, который она создала три года назад, чтобы спасать именно таких детей.
Сейчас мальчик в полном порядке. Он ходит в школу и живет вместе с Аньей в любви и заботе. На своей странице в Facebook волонтер периодически выкладывает новые фотографии Хоупа.
Sputnik Грузия: последние новости
Бабушка кормит свою собаку с ложечки, а она и не против – смешное видео Дизайнер делает мини-копии собак из войлока и шерсти Гороскоп на 2018 от Василисы Володиной
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело1
Квитко надела брюки-стринги52
Почему сводит ногу по ночам78
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении4
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили4
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
11:03
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении
Звёзды
05:24
Как живет британец, который икает уже десять лет
Здоровье
03:27
Звезды, которые уменьшили грудь
Звёзды
03:45
Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
Звёзды
03:20
Фитнес и девушки: выбор направления и тренировки
Здоровье
03:20
Можно ли побороть страх публичных выступлений
Психология
01:10
Подруга обвиняет Степаненко в лицемерии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение