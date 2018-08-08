Как быть, если вас раздражают дети

Признаваться в том, что плач или истерики ребенка выводят из себя, стыдно и страшно. Общественное мнение уже давно наложило табу на многие родительские чувства, поэтому среднестатистическая мама или папа при очередном возникшем раздражении совершенно не понимает, как себя вести. Поначалу не признает «плохие» эмоции и отодвигает их в сторону. Дальше испытывает вину и занимается самобичеванием на тему «никудышного родительства» и неумения взять себя в руки. Так потихоньку люди и сходят с ума, а потом срываются в бешенстве на детях.

Слышать детский крик действительно невыносимо. Иногда он отзывается в душе какими-то страшными откликами из глубин детства, вызывает панику и одно-единственное желание — любой ценой этот крик прекратить. У каждого человека свой запас прочности и уникальное строение психики, а главное — собственный опыт того, как взрослые обходились с нашим плачем. Большинство из нас воспитывали «по Споку», то есть не брали на руки во время криков, дабы не приучать к этим самым рукам. И вот благодаря тем «гениальным» идеям вы, слыша детский плач, впадаете в собственную травму и никак не можете перенастроить себя на адекватное восприятие эмоций малыша. Это совсем не значит, что вы неадекватные или бесчувственные родители. Это значит, что помощь нужна вам, и в этом нет ничего постыдного.

Представьте, у вас с пеленок была нарушена привязанность из-за выбранного родителями стиля воспитания и ухода. Соответственно, другую реакцию вы просто физически не можете выдавать. Конечно, сложно думать о психологии, когда приходится, например, по двадцать раз повторять, а тебя все равно не слышат. Или когда ребенку дали тарелку не того размера, и вот он уже лежит на полу и бьется головой. Но на самом деле несложно сделать главное — признаться себе в этом раздражении, напомнить себе, что вы человек и у вас есть чувства, а главное — факторы, их вызывающие. Пока вы не обратились за профессиональной помощью, можно для начала подумать о самых распространенных причинах раздражения, которые, как выясняется, не имеют ничего общего лично с ребенком. Они все «ваши».

Причина раздражения № 1 Первая и самая частая причина — усталость. Коляски, прогулки, ежедневные походы в магазин, готовка одной и той же еды — нужно быть роботом, чтобы воспринимать эти чудесные деньки сурка с улыбкой. Безусловно, в глобальном смысле все это — чистый кайф и любовь, но у женских ресурсов есть пределы, не говоря уже о том, что хочется хоть иногда слышать свой внутренний голос, а вместо него где-то там поселился писк и визг ребенка.

Что делаем? Понимаем, что злимся не на чадо, а на ситуацию. На пакеты, на тяжелую дверь подъезда, куда неудобно затаскивать коляску, на неприятный диалог на детской площадке, на то, что приходится готовить еду, а вы не кулинар от бога. В общем, ребенок тут ни при чем. Он просто всегда оказывается рядом, когда мы испытываем все эти разрушительные эмоции.

Причина раздражения № 2 Еще одна причина, о которой упоминалось выше, — это собственное детство. Мы переносим на наших детей невероятное количество личных эпизодов, сами не догадываясь, откуда все пошло. Подумайте, что вас раздражает в ребенке больше всего. Например, он постоянно «мамкает» и требует внимания. И в подобные моменты кажется, что где-то внутри вас появляется стена, не позволяющая вам эту потребность покрывать в полной мере. Что же, с точностью в 99 процентов вы не знаете, что такое родительская забота и ласка. Эту вашу потребность не удовлетворили вовремя, и теперь вы словно отыгрываетесь на детях. Чем больше эпизодов вы вспомните, тем проще и легче станет сталкиваться с ними уже сейчас, с вашими детьми.

Еще часто мы злимся сами на себя из-за неумения ясно формулировать мысли. В большинстве случаев дети не понимают нас именно поэтому: говоришь им десять раз одно и то же, а им все равно. Оцените качество ежедневных формулировок: может, пора добавить в них смысла, четкости и уверенности в собственных словах? Польза подобного анализа колоcсальна. Вы учитесь лучше понимать себя, дети смотрят на вас и зеркалят поведение. Крики же и запреты, напротив, подавляют любые попытки разбираться с тем, что там внутри. И когда взрослый не обладает этими навыками, малышу тем более в сто раз сложнее понять, как справляться с захлестывающими его чувствами. Куда проще лечь на пол и начать по нему колотить, правда ведь?

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