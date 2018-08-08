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Родители, разговаривайте со своими детьми
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Родители, разговаривайте со своими детьми 

ИноСМИ 48 минут назад
Фото: ИноСМИ
Последнее десятилетие может оказаться решающим в том, что касается способности маленьких детей в достаточной степени овладевать родным языком. На протяжении всей человеческой истории дети постигали родной язык посредством разговорного общения с окружающими их людьми, в первую очередь — со своими родителями.
Матери и отцы разговаривали с малышами, пели им песни. Ухо младенца воспринимало звуки родной речи, а затем мозг осознавал смысл слов. Это наиболее правильный способ изучения родного языка, которому никто нас специально не обучал. Родной язык мы знаем лучше любого другого, выученного нами позднее.
Однако с тех пор, как Стив Джобс изобрел первый смартфон, мы стали рабами маленького экрана и стали зависимы от общения с людьми, которые не находятся рядом с нами. Результат — не только ущерб, причиняемый новым образом жизни нам самим, но и огромный ущерб, причиняемый нашим детям.
Раньше родители выводили детей на прогулку в парк или на берег моря и вели с ними постоянный разговор («Смотри, это птица»; «Какая красивая собака»; «В небе облака, скоро пойдет дождь»). Теперь же родители не столько общаются с детьми, сколько беспрерывно смотрят на экран своего смартфона. Ребенок в такой ситуации становится второстепенной деталью.
Таким образом родители упускают важный этап в развитии ребенка, которому в младенческом возрасте жизненно необходимо постоянное вербальное общение с близкими людьми. Позднее ребенку придется «догонять» в своем развитии, и это влечет за собой немалые сложности в будущем.
Мы все стали зависимы от современных технологических приборов. Но будущее наших детей не может быть заложником коммуникационных технологий. Детям придется расплачиваться за нашу беспечность. Родители обязаны посвящать нормальному общению с детьми свободное время, отвлекаясь от компьютеров и смартфонов. Разговаривайте с вашими детьми, играйте с ними в настольные игры, читайте им книги, пойте песни. Это очень важно.
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