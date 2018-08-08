Дети и эмиграция: почему это сложнее, чем кажется?

ЕЛЕНА САЙ журналист, блогер

Два года назад мы переехали с семьей в Берлин. Я не знаю, какой по счету уже свой текст я начинаю этой фразой, но эта статья будет о том, о чем я еще не писала никогда. Об интеграции моих детей в новой стране. И о мифах вокруг этого процесса, которые широко распространены и сбивают многих родителей с толку. Самый знаменитый миф, от которого я сама пострадала (и не только я) это:

Дети через полгода будут свободно болтать на иностранном языке! Не переживайте!

Не знаю, откуда взялась эта цифра именно в 6 месяцев, но эту фразу я встречаю постоянно. Мы переехали, когда сыну было 8, а дочке 3 года, и она только начинала говорить по-русски. До переезда немецкого не знал никто из нашей семьи. Я переживала за детей ужасно, ведь они отправлялись в немецкую школу и немецкий детский сад, не зная, по сути, ни слова на этом языке. Я вступила во все русскоязычные группы в Фейсбуке в Германии, какие мне попались, и начала искать информацию. И знаете, что я нашла? Правильно! «Через полгода ваши дети свободно будут болтать!». Прошло полгода, потом еще полгода. Ни о каком свободном немецком и речи не шло. Первые месяцы в саду Марта рыдала так, что сердце разрывалось: «Мама! Я НИЧЕГО не понимаю, что там говорят! Я не могу ни во что играть!». Более-менее свободно на немецком дети заговорили через год. Совсем свободно — через полтора. Но до сих пор сын не прочитал ни одной книжки на немецком, а фильмы и мультики дети предпочитают на русском языке. Возможно, какой-то более способный к языкам ребенок и начнет свободно изъясняться в новой стране через полгода, тогда его родителей можно только поздравить. Им не придется проходить через многомесячный ад детских слез и истерик. Но обнадеживать всех новых эмигрантов тем, что через полгода все дети усваивают язык, точно не стоит. Как минимум, это неправда.

Дети быстро адаптируются, легко забывают прежнюю жизнь и быстро привыкают к новой.

Еще один миф. Не менее опасный. Да, конечно, дети впитывают, как губка, и быстро привыкают к новым декорациям. Но весь первый год дочка нас спрашивала, почему мы больше не ездим к бабушке на выходные и когда мы уже пойдем на ее любимую детскую площадку. Хочу туда сейчас! — кричала она, отказываясь понимать, что площадка с горкой-спиралькой осталась на расстоянии в 2 000 км от нас. Ребенку постарше все можно объяснить, но скучать по прежней жизни от этого меньше он не будет. Я знаю семьи, где старшие дети настолько скучали по России после переезда, что родители даже не решались ездить на родину первые 2 года.

Дети быстро найдут друзей в новой стране.

Дети нашли друзей в Берлине. Когда стали говорить по-немецки. То есть через год. На первом берлинском дне рождения нашего сына было 3 гостя: мама, папа и младшая сестра. Он крепился, как мог, но я видела, что ему отчаянно не хватает друзей и общения. Я придумывала тематические детские вечеринки у нас дома — мастер-класс по оригами, Монополия-пати, турнир настольных игр. Созывала на них всех знакомых и незнакомых детей в Фейсбуке. Записала сына в творческую студию, возила его на мастер-классы и разные мероприятия, где были дети его возраста. Я часами просиживала на детских площадках, на которых моя дочка робко ходила вокруг немецких девочек, не решаясь подойти и заговорить. Сейчас у Марты 2 лучшие подружки — немки, она болтает по-немецки без умолку на детских площадках. Мне не хочется в это верить, но, кажется, ее немецкий становится уже лучше русского. Она ходит в гости, принимает гостей, получает приглашения на детские дни рождения. У сына в списке приглашенных на его 10-летие — 7 человек, у него есть друзья в классе, с которыми он гуляет, болтает вечерами в Whatsup и рубится в одном клане в Clash Royal (если вы не знаете, что это, вы счастливый человек!). Но к такой жизни мы пришли лишь спустя 1,5 года после переезда.

Не хочется надевать кепку Капитана Очевидности, но все мы очень разные! И дети у нас очень разные — с разными способностями к языкам, с разным багажом, оставленным на родине, с разными темпераментами и потребностями. Чаще всего дети, конечно же, выучивают язык, находят друзей, приспосабливаются к новой жизни. Кто-то — через эти мифические полгода, кто-то — через три года. А для кого-то этот путь может оказаться особенно сложным — с нервными срывами и помощью психолога. Так что все эти мифы о быстрой адаптации могут только выбить родителей из колеи. Конечно, надо надеяться на лучшее, но лучше быть готовым ко всему.