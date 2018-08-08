Как животные помогают воронежским педагогам лечить тяжелобольных детей

Анималотерапия помогает малышам с аутизмом, ДЦП и другими заболеваниями. Анималотерапия или лечение с помощью домашних животных. Такой альтернативный способ восстановления во время сложных болезней успешно применяют воронежские педагоги. Прикосновениями к лошадям, морским свинкам или кроликам лечат детей с аутизмом, малышей с ДЦП и другими заболеваниями. Это не замена традиционных методов, а дополнение, которое, как уверяют педагоги и родители, дает свои результаты. Близнецы Ваня и Даня не просто кормят лошадку, а занимаются лечебной физкультурой. Мальчики проходят иппотерапию, то есть, медицинскую реабилитацию с помощью лошадей. Такое лечение дети воспринимают с удовольствием.

Прежде всего, это массаж. Кроме того, применяются специальные упражнения. Ребёнка сначала сажают прямо, потом лежа, потом задом наперед — это развивает координацию. Расчёсывание и кормление помогает малышу преодолеть страх перед огромным животным. То, что езда на лошади способствует выздоровлению раненых воинов, заметил ещё Гиппократ. — Многим, особенно с ДЦП, просто сидеть тяжело, потому что лошадь качается во все разные стороны, она куда-то идёт, она двигается, что-то где-то фыркнул, повернулся, то есть, и прорабатывается очень хорошо мышечный корсет, — пояснила инструктор по лечебной верховой езде Елена Нетёсова. Иппотерапия — это один из видов анималотерапии, лечения с помощью животных.

Уже два года Варя ходит на занятия анималотерапией. У девочки — расстройство аутистического спектра. Первое время она даже не могла зайти в эту комнату и кричала на каждом занятии. Потом потихоньку научилась кормить зверюшек и не бояться. — У аутистов, у них большая проблема с контактами тактильными. Морскую свинку потрогала, гладить не стала, ну, может, потому что ей не хотелось, если бы мы поставили цель именно погладить, я думаю, мы могли бы добиться этого в течение какого-то времени определённого, — рассказал папа Вари Роман Назарьев. Педагог Оксана Чудненко не пытается доказать, что анималотерапия — это панацея. Но как дополнение к основному лечению, она действительно полезна. Общаясь с животными, дети учатся общаться и с людьми. А с этим у многих современных детей большие проблемы.