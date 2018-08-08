Малыши из Молжаниновского попробовали себя в роли флористов

В дошкольном отделении «Школы Перспектива» устроили День цветов. Воспитатели познакомили детей с такими профессиями, как флорист и ландшафтный дизайнер.

— На тематических мастер-классах наши воспитанники попробовали себя в роли флористов, умело собирая изготовленные своими руками цветы в букеты, — рассказали воспитатели. — А ребята группы 7 совершили виртуальную экскурсию в цветущий сад, познакомились с новыми названиями растений, вспомнили и узнали на картинках уже известные им цветы: розы, лилии, флоксы и другие.

Также малыши посмотрели ролик, из которого узнали, как цветочная композиция становится натюрмортом при помощи масляных красок, кистей и мастихина. (еп)