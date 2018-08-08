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Малыши из Молжаниновского попробовали себя в роли флористов
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Малыши из Молжаниновского попробовали себя в роли флористов 

Управа района Молжаниновский города Москвы 26 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В дошкольном отделении «Школы Перспектива» устроили День цветов. Воспитатели познакомили детей с такими профессиями, как флорист и ландшафтный дизайнер.
— На тематических мастер-классах наши воспитанники попробовали себя в роли флористов, умело собирая изготовленные своими руками цветы в букеты, — рассказали воспитатели. — А ребята группы 7 совершили виртуальную экскурсию в цветущий сад, познакомились с новыми названиями растений, вспомнили и узнали на картинках уже известные им цветы: розы, лилии, флоксы и другие.
Также малыши посмотрели ролик, из которого узнали, как цветочная композиция становится натюрмортом при помощи масляных красок, кистей и мастихина. (еп)
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