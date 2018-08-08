Кузнецова заявила о необходимости системной работы по защите детей от вреда в интернете

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 8 августа. / ТАСС /. Только системная работа позволит защитить детей от вреда в интернете, который может быть причинен в том числе такими играми, как «Момо». Такое мнение высказала в среду ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на полях Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

Ранее некоторые СМИ сообщили о распространении среди пользователей мессенджеров игры «Момо». После того, как это приложение скачивается на телефон пользователя, оно начинает отправлять различные сообщения и изображения, которые могут оказывать негативное воздействие на психику.

"В наших мерах, которые мы предложили, есть барьеры, с другой стороны — ресурсы для того, чтобы все потенциальные угрозы предотвратить. Сегодня «Момо», завтра еще что-то… Быстрых решений тут точно нет, нужные системные меры" — сказала Кузнецова.

"Мы бесконечно будем гоняться за деструктивным контентом. Неоднократно мы говорили, что нужны правила работы ребенка в интернете", — добавила собеседник агентства. Она подчеркнула, что при этом ребенок не должен оставаться «один на один со своей жизнью», нужно, «чтобы были рядом люди, которые увлекают его иными формами активности». По мнению детского омбудсмена, взрослые должны быть готовы оказать ребенку помощь, если он столкнулся «с чем-то негативным или деструктивным».

Ранее сообщалось, что Кузнецова разработала дорожную карту по защите детей от негативной информации в интернете.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» в четвертый раз проходит во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году мероприятие посетят около 6 тыс. участников шести тематических смен: «Новые возможности развития студенческих объединений», «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли», «Эффективная политика» и «Молодежная команда страны». Основная тема нынешнего форума — «Россия — страна возможностей». Мероприятие пользуется большой популярностью, привлекает внимание российской и зарубежной общественности.