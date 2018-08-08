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Калининградские волонтёры-поисковики рассказали, как предотвратить похищение ребёнка
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Калининградские волонтёры-поисковики рассказали, как предотвратить похищение ребёнка 

Клопс.Ru 59 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Волонтёры калининградской общественной организации «Поиск пропавших детей S. O. S» рассказали, что нужно делать родителям, чтобы снизить риск похищения ребёнка незнакомцами. Памятка опубликована на странице организации во «ВКонтакте».
"Устанавливайте доверительные отношения. Поощряйте ребёнка рассказывать и обсуждать с вами свои переживания, проблемы, своих друзей и свои увлечения", — говорится в сообщении.
Родители должны уделять сыну или дочери максимум внимания. Если дети не видят участия от родных, они могут довериться взрослому, который проявит к ним интерес. Следует быть открытыми к ребёнку и владеть информацией о том, с кем он общается.
Нужно рассказать ребёнку о том, что взрослые могут причинить ему вред. Однако важно не испугать рассказом.
"С раннего детства рассказывайте ребёнку о правилах поведения в обществе, приводя примеры положительных и отрицательных форм проявления. Учите держать правильную дистанцию при общении со взрослыми; желательно обыгрывать такие ситуации на улице", — советуют волонтёры.
Родители должны знать, какие интернет-сайты посещает ребёнок, чем занимается онлайн и с кем общается. Стоит установить на компьютер отслеживающие программы. Нужно объяснить, что нельзя выкладывать в Сеть личную информацию, контакты, можно публиковать не все фото. Например, не нужно постить изображения дорогой техники, хвастаться в Сети украшениями и так далее.
Дома ребёнок должен привыкнуть к тому, что нельзя открывать посторонним двери. Уходя, он должен обязательно сообщить, куда идёт и когда вернётся. Родителям следует приучить сына или дочь не принимать приглашений от незнакомцев и не принимать подарков, не заходить в лифт или подъезд с чужими людьми. Также ребёнок должен позвонить отцу или матери, прежде чем сесть в машину или пойти домой к знакомому.
Наконец, детям важно научиться говорить «нет». Если их куда-то приглашают, что-то дарят, просят дать информацию или составить компанию — дети должны уметь отказывать.
В Калининграде задержали мужчину, который гладил по коленям шестилетнего мальчика на детской площадке.
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