Ещё
Китаянка решила родить двойню в 67 лет и отказалась от аборта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китаянка решила родить двойню в 67 лет и отказалась от аборта 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Китаянка забеременела в 67 лет и отказывается делать аборт, несмотря на рекомендации врачей. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Несколько лет назад ее 34-летний сын попал в ДТП и погиб. Когда он родился, в Китае действовало правило «одна семья — один ребенок», поэтому у женщины не было других детей.
После гибели сына она и ее муж хотели взять приемного ребенка, но им помешал возраст. Тогда женщина отправилась на Тайвань для процедуры экстракорпорального оплодотворения.
После возвращения в Пекин выяснилось, что она беременна двойней. Врачи предупредили женщину, что ей опасно рожать из-за высокого кровяного давления, и рекомендовали прервать. Она отказалась и намерена выносить близнецов до конца.
Китаянка надеется дожить до 85 лет, когда детям будет по 12 лет. По ее словам, если она умрет раньше, о них позаботится племянник, которому сейчас около 40 лет.
В 2016 году сообщалось, что жительница индийского штата Харьяна впервые стала матерью в 70 лет. Пожилой женщине удалось забеременеть после того, как она в течение двух лет проходила курс экстракорпорального оплодотворения.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело4
Почему сводит ногу по ночам79
Квитко надела брюки-стринги57
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении5
«Я за Петросяна»: Шнуров высказался о разводах
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
11:03
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении
Звёзды
05:24
Как живет британец, который икает уже десять лет
Здоровье
03:27
Звезды, которые уменьшили грудь
Звёзды
03:45
Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
Звёзды
03:20
Фитнес и девушки: выбор направления и тренировки
Здоровье
03:20
Можно ли побороть страх публичных выступлений
Психология
01:10
Подруга обвиняет Степаненко в лицемерии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение