Китаянка решила родить двойню в 67 лет и отказалась от аборта

Китаянка забеременела в 67 лет и отказывается делать аборт, несмотря на рекомендации врачей. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Несколько лет назад ее 34-летний сын попал в ДТП и погиб. Когда он родился, в Китае действовало правило «одна семья — один ребенок», поэтому у женщины не было других детей.

После гибели сына она и ее муж хотели взять приемного ребенка, но им помешал возраст. Тогда женщина отправилась на Тайвань для процедуры экстракорпорального оплодотворения.

После возвращения в Пекин выяснилось, что она беременна двойней. Врачи предупредили женщину, что ей опасно рожать из-за высокого кровяного давления, и рекомендовали прервать. Она отказалась и намерена выносить близнецов до конца.

Китаянка надеется дожить до 85 лет, когда детям будет по 12 лет. По ее словам, если она умрет раньше, о них позаботится племянник, которому сейчас около 40 лет.

В 2016 году сообщалось, что жительница индийского штата Харьяна впервые стала матерью в 70 лет. Пожилой женщине удалось забеременеть после того, как она в течение двух лет проходила курс экстракорпорального оплодотворения.