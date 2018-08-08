Хотели сделать селфи: подросток упал с технологического прохода Ворошиловского моста 

ЧП произошло на Ворошиловском мосту
Жуткое ЧП произошло накануне в Ростове. 13-летний подросток сорвался с технологического прохода Ворошиловского моста. Он вместе с двумя приятелями забрался туда, чтоб сделать селфи. Об этом 161.ru рассказала мама одного из ребят Ирина Леонгарт. Это случилось днем 7 августа. Дети возвращались с занятий в секции гребли. Двум мальчикам по 13 лет, а третьему — 11. Один из них предложил забраться в технологический проход Ворошиловского моста, чтоб сделать снимок.
Отсюда дети забрались на подъем
— Дети пробрались на технологический канал со стороны ресторана «Смирнов» на левом берегу. Они дошли до середины Дона и сделали фото. Дима (имя подростка изменено — прим. ред.) предложил идти дальше. Он добрался до противоположной стороны моста и попытался перелезть с одной стороны технологического канала на другую. В этот момент поскользнулся и упал вниз на бетонную опору, — рассказал корреспонденту 161.ru Леонгарт.
По словам Ирины, Дима сорвался вниз именно здесь
Высота, с которой упал мальчик, равна высоте четырехэтажного здания. Ребенка госпитализировали, сейчас он в коме. Врачи характеризуют состояние Димы как стабильно тяжелое. У ребенка открытая черепно-мозговая травма с переломом основания черепа и тяжелый ушиб легких. От перелома позвоночника подростка спас рюкзак, внутри которого находилось полотенце и пустая бутылка. Как рассказала мама Димы Лариса, проход на технологический подъем был открыт. Никакой охраны — только калитка с замком, а рядом с ней — стихийный проход. Это значит, что туда уже неоднократно пролазили люди. Даже после происшествия лаз не закрыли.
Дима упал на бетонную опору моста
— Сейчас все шишки летят в родителей. Якобы наши дети в момент ЧП находились без надзора. Но они же не грудные! Да и никого почему-то не интересует вопрос, как подростки попали на стратегически важный объект? Они там находились полчаса, и никто не обратил внимания. Это значит, что и террористы тоже туда могут забраться без труда, — возмущается женщина. Она добавила, что после происшествия семьей заинтересовались органы опеки. — Они хотели посмотреть, в каких условиях мы живем. Начали звонить в школу, ходить по соседям. Я немного оправлюсь, приду в себя и тоже буду жаловаться. Просто так мы это не оставим, — заключила мама мальчика. Мы обратились за комментарием в пресс-службу МВД России по Ростовской области. Там ответили, что по факту ЧП проводится проверка.