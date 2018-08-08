Хотели сделать селфи: подросток упал с технологического прохода Ворошиловского моста

ЧП произошло на Ворошиловском мосту

Жуткое ЧП произошло накануне в Ростове. 13-летний подросток сорвался с технологического прохода Ворошиловского моста. Он вместе с двумя приятелями забрался туда, чтоб сделать селфи. Об этом 161.ru рассказала мама одного из ребят Ирина Леонгарт. Это случилось днем 7 августа. Дети возвращались с занятий в секции гребли. Двум мальчикам по 13 лет, а третьему — 11. Один из них предложил забраться в технологический проход Ворошиловского моста, чтоб сделать снимок.

Отсюда дети забрались на подъем

— Дети пробрались на технологический канал со стороны ресторана «Смирнов» на левом берегу. Они дошли до середины Дона и сделали фото. Дима (имя подростка изменено — прим. ред.) предложил идти дальше. Он добрался до противоположной стороны моста и попытался перелезть с одной стороны технологического канала на другую. В этот момент поскользнулся и упал вниз на бетонную опору, — рассказал корреспонденту 161.ru Леонгарт.

По словам Ирины, Дима сорвался вниз именно здесь

Высота, с которой упал мальчик, равна высоте четырехэтажного здания. Ребенка госпитализировали, сейчас он в коме. Врачи характеризуют состояние Димы как стабильно тяжелое. У ребенка открытая черепно-мозговая травма с переломом основания черепа и тяжелый ушиб легких. От перелома позвоночника подростка спас рюкзак, внутри которого находилось полотенце и пустая бутылка. Как рассказала мама Димы Лариса, проход на технологический подъем был открыт. Никакой охраны — только калитка с замком, а рядом с ней — стихийный проход. Это значит, что туда уже неоднократно пролазили люди. Даже после происшествия лаз не закрыли.

Дима упал на бетонную опору моста