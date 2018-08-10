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Пропавших в новой Москве детей нашли через два дня
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Пропавших в новой Москве детей нашли через два дня 

РИАМО 26 минут назад
Фото: РИАМО
Столичная полицейские и поисковые отряды нашли троих детей, которые пропали в ТиНАО, их поиски длились два дня, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
«Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО совместно участковыми МО МВД России «Красносельское» города Москвы и представителями поискового отряда нашли несовершеннолетних детей и вернули их домой», — сообщил начальник управления по связям со СМИ столичного главка МВД полковник Юрий Титов.
В ночное время трое детей — брат и сестра 10 и 13 лет, а также их подруга 14 лет — ушли из дома в поселке Вороновское и не вернулись. Обнаружив их отсутствие, отец детей обратился за помощью в территориальный отдел внутренних дел. Полицейские сформировали поисковые группы, которые в течение двух дней обследовали близлежащие территории и места возможного нахождения детей. По Москве и Московской области были разосланы ориентировки.
«Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции местонахождение детей было установлено. Подростки были обнаружены у станции метро «Теплый стан» и доставлены в территориальный отдел полиции, где их передали родителям», — отмечается в материале.
Сотрудниками уголовного розыска УВД по ТиНАО с родителями провели профилактическую беседу.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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