Пропавших в ТиНАО троих детей нашли через два дня после исчезновения

Столичная полиция и поисковый отряд «Лиза Алерт» нашли троих детей, которые пропали в ТиНАО два дня назад. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе поискового отряда.

«Дети найдены совместными усилиями полиции и «Лизы Алерт», все в порядке», — подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что в ночь на 7 августа в полицию обратился житель столицы, работающий сомелье, который попросил разыскать его детей — 10-летнего Диму и 14-летнюю Алину, а также их 13-летнюю подругу Соню. «Накануне дети ушли из дома в дер. Косовка. Ранее из дома не уходили. В последний раз их видели у местного магазина вместе с неизвестными мальчиками, которых раньше никто из местных жителей не видел. Пропавшие ушли вместе с этими ребятами», — пояснил собеседник агентства.