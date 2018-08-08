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Пропавших в ТиНАО троих детей нашли через два дня после исчезновения
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Пропавших в ТиНАО троих детей нашли через два дня после исчезновения 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Столичная полиция и поисковый отряд «Лиза Алерт» нашли троих детей, которые пропали в ТиНАО два дня назад. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе поискового отряда.
«Дети найдены совместными усилиями полиции и «Лизы Алерт», все в порядке», — подчеркнули в пресс-службе.
В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что в ночь на 7 августа в полицию обратился житель столицы, работающий сомелье, который попросил разыскать его детей — 10-летнего Диму и 14-летнюю Алину, а также их 13-летнюю подругу Соню. «Накануне дети ушли из дома в дер. Косовка. Ранее из дома не уходили. В последний раз их видели у местного магазина вместе с неизвестными мальчиками, которых раньше никто из местных жителей не видел. Пропавшие ушли вместе с этими ребятами», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, информацию о пропаже детей передали МЧС и поисковому отряду «Лиза Алерт». По данным источника, телефон Димы по геолокации отслеживался в 3:24 в дер. Косовка у продуктового магазина, но в 4:25 отключился.
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