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Фигуристка Татьяна Тотьмянина поделилась редким совместным фото с мужем и детьми
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Фигуристка Татьяна Тотьмянина поделилась редким совместным фото с мужем и детьми 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Супруги, несмотря на работу, стараются развлекать своих девочек.
Звездная мама Татьяна Тотьмянина поделилась в Instagram нежным фото со своим мужем фигуристом Алексеем Ягудиным и детьми. Такое фото большая редкость — чаще всего на снимках нет одного из супругов. Олимпийская чемпионка очень рада, что может проводить такие вечера с семьей, читая сказки своим дочкам.
Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)
7 Авг 2018 в 2:11 PDT  Доброй ночи…😴😍
— лаконично подписала фото Татьяна Тотьмянина.
«Такая миленькая, тёплая фотография! Все такие счастливые! Семейного вам благополучия!», «Леша купается в любви своих девочек 👌. Счастливчик 😍», «Вот бы побольше такое время…когда дети маленькие😊😊😊Ловите каждое мгновение!Молодцы, что с детьми рядом. Хоть и работаете😊👍», «Как хорошо, все вместе и счастливы 😪👪», «Вы такая солнечная семья», «Какие хорошие😍😘❤️», — отреагировали подписчики звездной семьи в Instagram.
Сейчас звездная семья совмещает работу и отдых в Сочи. Недавно Татьяна Тотьмянина показывала, как проводит время с детьми.
Выходной…❤️❤️❤️ #тотьмянина #елизавета #мишель #сочи
Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)
26 Июл 2018 в 12:04 PDT  Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина часто радуют подписчиков фото и видео своих детей. Недавно звездный папа делился роликом, где младшая дочь Мишель рассуждает, в кого она такая красивая.
Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)
30 Июн 2018 в 9:35 PDT  Все понятно: Мишель красавица в маму, а папа тоже ничего — баба-яга 😂😂😂
— подписал забавное видео звездный папа.
Напомним, Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин уже давно вместе, но их свадьба состоялась лишь 22 февраля 2016 года. Фигуристы воспитывают двух дочек: Лизу и Мишель. Старшая девочка учится во Франции. Она ходит там в школу. А родители вместе с младшей Мишель работают в основном в городах России, иногда посещая другие страны. Именно поэтому семья часто бывает во Франции.
Мои принцессы 👸 ❤️
Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)
17 Май 2018 в 6:30 PDT  Прошло ровно 2 года, но 2 года или 22, да и вообще, свадьба, не имеет особого значения! Главное, что мы вместе👆p. s. @shishkin_igor, спасибо от нас лично за тот праздник и отдельные слова благодарности от @graf_1987 за «зарплату» 😂😂😂#тотьмянина #ягудин #семья #любовь #шишкин
Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)
22 Фев 2018 в 7:00 PST  Фото: Instagram @tatianatotmyanina, @alexei.yagudin
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