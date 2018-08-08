Фигуристка Татьяна Тотьмянина поделилась редким совместным фото с мужем и детьми

Супруги, несмотря на работу, стараются развлекать своих девочек.

Звездная мама Татьяна Тотьмянина поделилась в Instagram нежным фото со своим мужем фигуристом Алексеем Ягудиным и детьми. Такое фото большая редкость — чаще всего на снимках нет одного из супругов. Олимпийская чемпионка очень рада, что может проводить такие вечера с семьей, читая сказки своим дочкам.

Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)

7 Авг 2018 в 2:11 PDT Доброй ночи…😴😍

— лаконично подписала фото Татьяна Тотьмянина.

«Такая миленькая, тёплая фотография! Все такие счастливые! Семейного вам благополучия!», «Леша купается в любви своих девочек 👌. Счастливчик 😍», «Вот бы побольше такое время…когда дети маленькие😊😊😊Ловите каждое мгновение!Молодцы, что с детьми рядом. Хоть и работаете😊👍», «Как хорошо, все вместе и счастливы 😪👪», «Вы такая солнечная семья», «Какие хорошие😍😘❤️», — отреагировали подписчики звездной семьи в Instagram.

Сейчас звездная семья совмещает работу и отдых в Сочи. Недавно Татьяна Тотьмянина показывала, как проводит время с детьми.

Выходной…❤️❤️❤️ #тотьмянина #елизавета #мишель #сочи

Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)

26 Июл 2018 в 12:04 PDT Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина часто радуют подписчиков фото и видео своих детей. Недавно звездный папа делился роликом, где младшая дочь Мишель рассуждает, в кого она такая красивая.

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

30 Июн 2018 в 9:35 PDT Все понятно: Мишель красавица в маму, а папа тоже ничего — баба-яга 😂😂😂

— подписал забавное видео звездный папа.

Напомним, Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин уже давно вместе, но их свадьба состоялась лишь 22 февраля 2016 года. Фигуристы воспитывают двух дочек: Лизу и Мишель. Старшая девочка учится во Франции. Она ходит там в школу. А родители вместе с младшей Мишель работают в основном в городах России, иногда посещая другие страны. Именно поэтому семья часто бывает во Франции.

Мои принцессы 👸 ❤️

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

17 Май 2018 в 6:30 PDT Прошло ровно 2 года, но 2 года или 22, да и вообще, свадьба, не имеет особого значения! Главное, что мы вместе👆p. s. @shishkin_igor, спасибо от нас лично за тот праздник и отдельные слова благодарности от @graf_1987 за «зарплату» 😂😂😂#тотьмянина #ягудин #семья #любовь #шишкин

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

22 Фев 2018 в 7:00 PST Фото: Instagram @tatianatotmyanina, @alexei.yagudin