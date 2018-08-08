Завлек кроликом: эксперт рассказал, как уберечь ребенка от педофила

Страшное преступление случилось 7 августа в поселке Сосново Ленинградской области. Приезжий на заработки из одной из среднеазиатских республик изнасиловал 6-летнюю девочку. Он жил неподалеку в сарае и держал кролика. В тот злосчастный день, молодой человек пригласил малышку погладить животное, а потом совершил ужасное преступление.

21-летний нелегальный мигрант приехал в марте на заработки к своим родственникам в Ленинградскую область и поселился в сарае, неподалеку от их дома. Кстати сказать, в семье родственников тоже есть дети. Так как молодого человека знали соседи, особых опасений он не вызывал. 7 августа семья девочки собиралась на рынок, когда обнаружили, что дочери нигде нет. Девочка объявилась только спустя какое-то время, вся в слезах и рассказала матери, что с ней произошло. 42-летняя мать сразу же пошла в полицию, и преступника задержали по горячим следам. Следователи допросили нелегала через переводчика. Он во всем сознался. Свой поступок он объяснил тем, что когда он поднял девочку, чтобы она лучше смогла рассмотреть кролика, не смог сдержать вдруг нахлынувшее желание. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет».

Мы попросили старшего клинического психолога НПЦ Психического здоровья Ольгу Серебровскую рассказать о том, что делать родителям, чтобы их ребенок не стал жертвой педофила.

— Здесь можно определенно утверждать, что подозреваемый, рассказывая о внезапно нахлынувшем влечении, явно лукавит, чтобы оправдать себя. Обычно в таких случаях преступники заранее замышляют преступление. Скорее всего, у него уже был план со совершению насильственных действий. Также хочется предупредить всех родителей, чтобы более тщательно смотрели за своими детьми.

По словам психолога, родители всегда думают, что педофилы и насильники — это какие-то «монстры», опасные личности, которых видно издалека. На самом деле, чаще всего преступники встречаются как раз среди ближнего окружения жертвы. Обычно это хорошо одетые люди, которые легко заводят разговор. Часто они выбирают профессию, связанную с общением с детьми. Это может быть сосед или родственник. Оставлять ребенка на попечение малознакомых людей категорически нельзя.

С 3-х лет ребенку нужно объяснить, что любые его действия должны быть согласованы с родителями. То есть, если малыша кто-то зовет, скажем, погладить собачку или угостить конфеткой, ребенок прежде всего должен спросить у родителей, можно ли ему это сделать. Отказываться от развлечений не нужно. Просто это можно сделать вместе с мамой. Необходимо в этой ситуации ребенку сказать: «Давай вместе сходим и погладим собачку.»

По мнению психолога, важно, чтобы между родителем и малышом сохранялись доверительные отношения. Тогда ребенок не будет скрывать новые знакомства или свои страхи и желания. Он сможет подойти к родителям и обсудить с ними любую тему. Очень часто, именно недолюбленные дети или дети из неполных семей становятся жертвами педофила, так как им нужна дополнительная поддержка, которую они не могут получить в семье. Педофил же прибегает к своим любимым приемчикам — он может льстить ребенку, сыграть на жалости, поманить конфеткой или увлечь игрой с сексуальным подтекстом, которого ребенок может не понимать.

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