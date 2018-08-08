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Ребенок не переставал плакать в самолете, до тех пор, пока не подошел этот мужчина. Но его поступок ошеломил всех пассажиров!
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Ребенок не переставал плакать в самолете, до тех пор, пока не подошел этот мужчина. Но его поступок ошеломил всех пассажиров! 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
Это действительно шло от чистого сердца…
Однажды в самолете передо мной сидели мать и ее 2 маленькие дочери, сначала все было хорошо, но вдруг одна из девочек начала очень громко плакать, и ничего не могло ее остановить.
В этот момент один из пассажиров попросил мать пройти с детьми в заднюю часть самолета вместе с ним.
Я оглянулся и увидел, что он начал надувать мыльные пузыри для маленькой девочки, пока она не перестала плакать, а затем он дал платок их матери и утешал ее, пока она плакала.
Есть еще очень добрые люди в этом мире.
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