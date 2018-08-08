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Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна
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Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Бывшая супруга Михаила Хачатуряна, который был убит собственными дочерьми, дала интервью Андрею Малахову в программе «Прямой эфир». По словам женщины, жертвами домашнего тирана стала вся семья.
Андрею Малахову удалось вывести Аурелию на эмоции. Вспоминая совместную жизнь с Хачатуряном, женщина не сдержала слез.
Аурелия заявила, что Михаил вел себя жестоко не только по отношению к детям, но и к ней самой. Так, незадолго до свадьбы он изнасиловал невесту.
По словам матери сестер, в браке с Хачатуряном у нее не было никакой жизни. «Первый раз он избил меня, когда я собиралась к маме. Он прижал меня к стенке и ударил по лицу, сказав, что я не могу никуда выходить и с кем-то общаться», — поделилась шокирующими подробностями женщина.
Аурелия добавила, что всегда старалась брать удар на себя, чтобы деспот не обижал девочек. Однако это помогало лишь в определенный период. После этого Тиран все-таки переключился на детей. «Я и предположить не могла, что отец мог изнасиловать родную дочь. Девочки меня берегли, ничего не рассказывали, обо всем я узнала только от следователя», — со слезами на глазах сообщила экс-супруга Хачатуряна.
Напомним, что жуткая трагедия произошла 27 июля в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Раненый мужчина скончался на лестничной площадке, позже его дочери сознались в убийстве..
Ходят слухи, что убитый Михаил Хачатурян был связан с криминальным миром. Соседи и знакомые рассказывают, что по отношению к своим детям он был тираном и деспотом.
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