В Ставропольском крае проводят проверку из-за гибели ребёнка в оросительном канале

В Арзгирском районе проводят проверку из-за гибели ребёнка в оросительном канале, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ставропольскому краю.

Тело восьмилетнего мальчика было обнаружено 6 августа.

По версии следствия, ребёнок находился на территории овощеводческого хозяйства, где работал его отец. На некоторое время мальчик оказался без присмотра. Он решил искупаться в канале.

По итогам проверки планируется принять процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что специалисты обследовали место ЧП с ребёнком в Сочи.

Также URA.RU сообщало, что в Челябинской области спасли ребёнка, унесённого на надувном матрасе на середину озера.