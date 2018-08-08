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В Ставропольском крае проводят проверку из-за гибели ребёнка в оросительном канале
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В Ставропольском крае проводят проверку из-за гибели ребёнка в оросительном канале 

RT на русском 34 минуты назад
В Арзгирском районе проводят проверку из-за гибели ребёнка в оросительном канале, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ставропольскому краю.
Тело восьмилетнего мальчика было обнаружено 6 августа.
По версии следствия, ребёнок находился на территории овощеводческого хозяйства, где работал его отец. На некоторое время мальчик оказался без присмотра. Он решил искупаться в канале.
По итогам проверки планируется принять процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что специалисты обследовали место ЧП с ребёнком в Сочи.
Также URA.RU сообщало, что в Челябинской области спасли ребёнка, унесённого на надувном матрасе на середину озера.
RT на русском: последние новости
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