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Стройная и загорелая Екатерина Климова восхитила поклонников естественной красотой
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Стройная и загорелая Екатерина Климова восхитила поклонников естественной красотой 

Passion.ru 34 минуты назад
Фото: Passion.ru
40-летняя Екатерина Климова поделилась «домашней» фотографией.
По многочисленным фотографиям Екатерины Климовой трудно определить возраст актрисы. Еще сложнее предположить, что перед нами — многодетная мама. Фотография, которой поделилась актриса несколько часов назад, взволновала ее подписчиков.
«Хорошо там, где мы есть», — написала звезда под снимком, на котором она запечатлена в одном полотенце.
«Какая же вы живая и офигенная)))», «Загар прекрасен) тепло бронзы))», «Вы красотка Катя», «Ну прям девчонка», «Какой соблазн, какой искус…», «Милые ножки», «Стройняшка обояшка любимая», «Кто скажет, что это мама 4-х детей», — обсуждают восхищенные подписчики.
Фото: instagram
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