Имеет ли право разведенная женщина с ребенком на личную жизнь?

Когда разведенный мужчина «устроил кастинг», выбирая из 6-ти невест, мнения общества разделились. Одни считали, что мужик молодец, и правильно делает, что придирчиво выбирает, устраивая свое личное счастье.

Другие сочли, что мужик приврал, назвав кастингом несколько встреч с дамами, которые еще мало ли кого держат про запас.

Но остался один важный и интересный вопрос, который не обсудили толком. Однако, если бы речь шла о женщине, он бы возник в первых же комментариях.

Имеет ли право разведенный родитель с ребенком на личную жизнь?

Нет, понятное дело, что имеет, конечно. Все, что не запрещено законом — разрешено. И женятся повторно, и замуж выходят, что уж тут. Но вот это — показ большого количества кавалеров/дам ребенку с целью выбора оптимального супруга, обсуждение с ребенком подробностей этого выбора — это разве нормально?

А когда кавалеры/дамы сменяются вереницей, и приходят в дом, где ребенок, и каждого нужно воспринимать как папу/маму? Это разве не психологическое насилие?

Не говоря уже о том, что приводить в свой дом незнакомых людей с сексуальными целями вообще небезопасно. Особенно, если в доме маленькие дети.

Мне кажется, что мужчина или женщина должны обустраивать свою личную жизнь после развода, прежде всего, с осторожностью. Для начала лучше «сдать» ребенка бывшему супругу, и пару часов провести с избранником на нейтральной территории. И только когда отношения начнут приближаться к официальным, приглашать его в дом. Ни о каких «смотринах» женихов и невест ни маленькими детьми, ни подростками, не может быть и речи.

Однако, часто в обществе я слышу другое мнение.

Выглядит оно примерно так — мать, занимающаяся детьми, должна до их совершеннолетия не иметь личной жизни — она же мать — приняв обет безбрачия.

Отец же, живущий с ребенком, может приводить женщин в дом, сколько хочет — он мужчина, ему надо.

Но лучше всего, когда мужчина, покинувший семью, становится свободным орлом, а дети от предыдущего брака тоже становятся бывшими. Он нарасхват, а она разведенка с прицепами, хахаха.

Так вот, имеет ли право разведенный родитель с ребенком на личную жизнь? Если да, то с какими ограничениями? Есть ли различия для мужчин и для женщин?

Источник