7-летняя девочка с синдромом Дауна стала популярной моделью

Белокурая малышка Грейс Уортон уже успела сняться для Disney

Грейс Уортон из Чешира с синдромом Дауна в прошлом году подписала контракт с модельным агентством. Несмотря на особенности развития, девочка живет полноценной жизнью и радуется каждому дню. Белокурая красавица уже работала с Disney и CBeebies.

Окружающие считают ее очень симпатичной. А дочь обожает внимание. Определено, она одна такая на миллион,

— делится мама юной модели.

Шерил Уортон вспоминает: о серьезном диагнозе дочери они с мужем узнали еще во время беременности. Женщина признается: хоть она и плакала круглые сутки, но у них с супругом не было даже мыслей об аборте. Когда Грейс родилась, родители сделали все, чтобы она не чувствовала себя особенной от других детей. А спустя шесть лет малышка стала популярной на весь мир!

Я увидела пост в Facebook, в котором искали моделей с инвалидностью. Решила откликнуться, а уже через пару недель нас пригласили на съемки!

— вспоминает Шерил.

Грейс с родителями

Благодаря работе моделью 7-летняя особенная девочка стала намного увереннее в себе. И теперь она абсолютно не чувствует себя отличающейся от других детей.

Фото: Instagram