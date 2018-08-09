7-летняя девочка с синдромом Дауна стала популярной моделью 

Белокурая малышка Грейс Уортон уже успела сняться для Disney.
Грейс Уортон из Чешира с синдромом Дауна в прошлом году подписала контракт с модельным агентством. Несмотря на особенности развития, девочка живет полноценной жизнью и радуется каждому дню. Белокурая красавица уже работала с Disney и CBeebies.
Окружающие считают ее очень симпатичной. А дочь обожает внимание. Определено, она одна такая на миллион,
— делится мама юной модели.
Шерил Уортон вспоминает: о серьезном диагнозе дочери они с мужем узнали еще во время беременности. Женщина признается: хоть она и плакала круглые сутки, но у них с супругом не было даже мыслей об аборте. Когда Грейс родилась, родители сделали все, чтобы она не чувствовала себя особенной от других детей. А спустя шесть лет малышка стала популярной на весь мир!
Я увидела пост в Facebook, в котором искали моделей с инвалидностью. Решила откликнуться, а уже через пару недель нас пригласили на съемки!
— вспоминает Шерил.
Грейс с родителями
Благодаря работе моделью 7-летняя особенная девочка стала намного увереннее в себе. И теперь она абсолютно не чувствует себя отличающейся от других детей.
Фото: Instagram