10 вещей, о которых ты никогда не должна сожалеть

С безмятежностью прими неизбежное, борись за то, что можешь изменить, а главное — обладай мудростью, чтобы различить эти два понятия.

Рано или поздно ты встретишь человека, который хочет знать все о твоей жизни. Но не все готовы выложить максимум информации сразу. Чаще всего это происходит из-за страха быть непонятым. Но стоит ли этот человек наших душевных переживаний? Каждая женщина должна любить себя. Никто не сможет стать достойным спутником для тебя, если ты себя не ценишь. На пути к безграничному счастью каждой из нас нужно научиться принимать себя и все ситуации своей жизни правильно. Давай разберем вещи, о которых мы никогда не должны отчитываться и за которые никогда не должны оправдываться перед окружающими.

Рождение — дар свыше!

Мы приходим в мир не для кого-то, а для себя. Это наш дар. Мы прошли отбор из миллионов возможных претендентов! Просто представь, что тебя нет и не было. А вместо тебя родился кто-то другой. Такой же человек, но не ты! Правда, не по себе?

Ты появилась в этом мире, чтобы сделать его прекраснее. Твое главное предназначение — быть счастливой. Так будь ею!

Жизнь дана природой

Жизнь — самое ценное, что есть у тебя! Это надо понять, принять и осознать целиком и полностью. Ты просто не имеешь морального права обесценивать свою жизнь!

Жизнь дана природой, а не людьми. Родители только помощники, которые приводят нас в этот мир. Они должны научить нас правильным принципам, точно так же как мы должны научить наших детей. Мы не просили нашего рождения. Появление детей в семье — желание родителей. Так что жизнь только в твоих руках!

Любое время, проведенное с удовольствием, потрачено не зря!

Ни один человек в мире не может быть продуктивным на сто процентов постоянно. Все, что ты делаешь по своему личному желанию, является правильным и ценным. Ты хочешь посмотреть фильм дома одна? Смотри! Ты хочешь сходить в клуб с подругами? Иди!

Если ты получила удовольствие от проведенного времени, значит, все было сделано правильно. Не нужно оправдываться за то, что доставляет радость! Это как оправдываться за то, что ты кушаешь и спишь.

Желание любить и быть любимой только твое!

Ты встретила того самого мужчину и счастлива рядом с ним. Он любит и ценит тебя, как никто другой. Но окружающие говорят, что вы не подходите друг другу. Если ты чувствуешь, что такие слова цепляют, просто ответь себе на пару-тройку вопросов:

— Ты счастлива рядом с ним?

— Что тебя смущает в словах окружающих?

— Какое им дело до твоей жизни?

На самом деле люди готовы говорить весь этот бред, чтобы влезть в чужую жизнь. Запомни, что ты имеешь право на счастье. Кстати, на ошибки тоже! И никто, кроме тебя, не знает, что лучше.

Каждая ошибка — урок

Каждая ошибка в нашей жизни — ценный и важный урок. Я не знаю ни одного человека, который учился бы на чужих ошибках. Только пройдя такие уроки, мы сможем усвоить, где мы поступили правильно, а где не очень. Иногда наши действия могут влиять на других людей. Мы должны понимать это, принимать и прощать себя в первую очередь. Такие ситуации необходимы в жизни.

Без них мы не смогли бы понять, что такое хорошо, а что такое плохо. Не принимай близко к сердцу ошибки молодости и юности, проживи эти уроки с достоинством. Возьми из них максимум пользы.

Выбор — наше личное дело

Право выбора принадлежит каждому человеку в его судьбе. Прислушиваться к окружающим стоит, но тогда, когда ты уверена, что они понимают ситуацию.

Последнее слово всегда за тобой. Не за мамой, папой или мужем. Только ты можешь решить, как поступить в той или иной ситуации. Возьми на себя ответственность за свою жизнь, выбор, решения. Твою жизнь за тебя никто не проживет.

Желания и потребности — естественная необходимость

Мы рождаемся с определенными потребностями и желаниями. Это заложено в нас природой. За что тут оправдываться? Все хотят кушать и спать, хорошо жить и быть счастливыми. Это норма! Пойми, что, пока ты не осознаешь свои желания, ни один мужчина не сможет их исполнить.

Представь: ты встретила мужчину и он готов исполнять твои прихоти. А у тебя их нет. Тебя не научили желать и хотеть! А мужчина готов! Хочешь то, хочешь это? Я все тебе дам, только скажи, что нужно!

Женщина должна уметь желать и хотеть. Новое платье, красивую машину, отдых в спа-салоне — каждая должна этого хотеть. Если нет желаний, мужчине не нужно напрягаться, а их это тоже разрушает.

Счастье и доверие — главные аспекты любых отношений

Запомни: счастье — это не то, что можно заслужить. Женщина имеет полное право быть счастливой в данную минуту рядом именно с этим человеком. И, если кто-то этого не понимает, это его проблемы.

Не обращай внимания на любой негатив в твою сторону, который направлен на самое святое — на твое счастье и спокойствие. Не всегда люди, говорящие гадости или возражающие тебе, имеют в виду то, что говорят.

Чаще всего это несчастные с плохим настроением. Им нужно с кем-то выяснить отношения, зацепиться за что-то. А чужая радость очень напрягает.

В отношениях очень важно доверять партнеру. Это касается не только личных, но и рабочих контактов, отношений с родственниками и друзьями. Тяжело расслабиться и получить удовольствие от общения, если ты не доверяешь человеку. С такими людьми общение лучше всего свести к минимуму или разобраться в проблеме.

Желание удовольствия и наслаждения в жизни тоже естественно

Мы рождены быть счастливыми! Но не стоит забывать, что для каждого счастье свое. Корить себя или пытаться оправдаться за то, что приносит удовольствие, — большая глупость.

Ты полноценная личность, которая имеет право на счастье. Как ты это счастье можешь получить — это твое личное дело. Кто-то любит экстрим, а кто-то — поваляться на диване. И каждый будет получать удовольствие от такого времяпрепровождения.

Это касается и сексуального аспекта. Мужчина должен понимать, что твои желания в постели так же важны, как и его. И тебе не нужно оправдываться за то, что ты любишь другие позы и прелюдии, нежели он. Ты тоже имеешь право на удовольствие и оргазм!

Личное мнение — право каждого члена общества

Если твое мнение отличается от мнения собеседника, это не значит, что оно неправильное. Просто оно твое. Любое мнение имеет право на существование. И ни один человек на земле не может помешать выразить его.

Ты вправе прекратить общение с личностью, которая подавляет тебя. Такие люди точно не поднимут твою самооценку и самомнение.

В нашей жизни и так полно негатива. Не стоит напрягать себя людьми, которые приносят его еще больше в нашу жизнь! Счастье — главная цель женщины в этом мире. Именно поэтому ты не обязана ни перед кем отчитываться и оправдываться за то, что делает тебя счастливой и гармоничной.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: сцена из к/ф «Господин Никто»