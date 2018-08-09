Ещё
Куртуа объяснил переход в «Реал» тем, что хочет быть ближе к детям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Куртуа объяснил переход в «Реал» тем, что хочет быть ближе к детям 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-голкипер «Челси» Тибо Куртуа поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении четырех лет. Свой переход в "Реал" бельгиец объяснил тем, что хочет быть ближе к детям.
"Привет, семья «Челси». Хочется выразить свою благодарность за эти фантастические четыре года. Команда всегда будет в моем сердце. Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении этих лет. Надеюсь, вы понимаете, что я принял это решение из-за желания быть ближе к моим детям. Желаю всего наилучшего. Для меня было честью быть частью «Челси»!" — написал Куртуа в Фэйсбуке.
Спорт-Экспресс: последние новости
Жена Семака: "Пусть недоброжелатели говорят, что мы ничего не знаем о предохранении" Серена Уильямс: "Иногда думаю, что я плохая мать" Двойной сэйв Фролова с пенальти! "Крылья" не смогли сравнять счет в матче с "Оренбургом"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин2
Звезды, которые уменьшили грудь
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении
Почему сводит ногу по ночам
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили4
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
11:03
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении
Звёзды
05:24
Как живет британец, который икает уже десять лет
Здоровье
03:27
Звезды, которые уменьшили грудь
Звёзды
03:45
Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
Звёзды
03:20
Фитнес и девушки: выбор направления и тренировки
Здоровье
03:20
Можно ли побороть страх публичных выступлений
Психология
01:10
Подруга обвиняет Степаненко в лицемерии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение