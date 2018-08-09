Куртуа объяснил переход в «Реал» тем, что хочет быть ближе к детям

Экс-голкипер «Челси» Тибо Куртуа поблагодарил болельщиков за поддержку на протяжении четырех лет. Свой переход в "Реал" бельгиец объяснил тем, что хочет быть ближе к детям.

"Привет, семья «Челси». Хочется выразить свою благодарность за эти фантастические четыре года. Команда всегда будет в моем сердце. Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении этих лет. Надеюсь, вы понимаете, что я принял это решение из-за желания быть ближе к моим детям. Желаю всего наилучшего. Для меня было честью быть частью «Челси»!" — написал Куртуа в Фэйсбуке.