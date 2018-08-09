Верующие американцы заморили дочь голодом и удивились наказанию

Американские родители оказались шокированы пожизненным сроком заключения, который им грозит после смерти 10-месячной дочери Мэри из-за недоедания и обезвоживания. Об этом сообщает The Independent. Издание также публикует видео, на котором запечатлены эмоции пары во время зачитывания обвинений.

27-летним христианам Сету Уэлчу и Татьяне Фусари предъявили обвинение в убийстве и жестоком обращении с детьми. Когда судья объявил, что они могут получить пожизненное заключение без права досрочного освобождения, мужчина разинул рот от удивления, а женщина начала плакать и качать головой.

В судебных документах говорится, что пара из района Солон (штат Мичиган) отказывалась обращаться за медицинской помощью для девочки по религиозным причинам. Родители также не доверяли медикам и боялись органов опеки. В итоге, когда они вызвали экстренные службы, тем не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть ребенка.

Как отмечается, медики обнаружили Мэри уже бездыханной, у младенца были впалые щеки и глаза. Вскрытие показало, что она сильно недоедала и была обезвожена из-за пренебрежения родителями. Уэлч и Фусари признали, что дочь в последний месяц была тощей, а ее вес — ниже нормального. Как именно ее кормили, не уточняется.

Газета сообщает, что Служба защиты детей подала к американцам иск о пренебрежении и старшими детьми двух и четырех лет. Отмечается также, что их отец писал в соцсетях об отказе от вакцинации, а также называл врачей «священнослужителями медицинского культа». «Праведники будут жить верой. Бог властвует над болезнями, подобного рода вещами и, в конечном итоге, над смертями», — отмечал мужчина.