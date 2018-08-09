Хорошие отношения с родителями — миф или реальность?

СодержаниеКогда родители «не дают жить»Ожидания, зависимость и завистьБессознательная зависть и ревностьПсихологическая пуповина

Иногда отношения между взрослыми детьми и родителями имеют ряд сложностей. Чаще всего это проявляется в критике и осуждении старшим поколением. Мать или отец могут не принимать выбор взрослого ребенка, его друзей и партнера, профессиональную деятельность, критиковать способы воспитания внуков, осуждать характер и привычки. Такие отношения сложно назвать теплыми и доверительными — они отличаются ссорами и конфликтами.

Повзрослевшим детям трудно общаться с родителями, потому что они постоянно вынуждены бороться за свое право принимать решения, быть самостоятельными, жить так, как хочется. Иногда взрослые дети бунтуют, отстаивая право на свой жизненный путь и тогда общение может на время прерываться. В данном случае страдают оба поколения — родители, которые чувствуют себя ненужными, не уважаемыми, теряют авторитет и дети, обиженные на старших, не «впускающие» их в свою жизнь, не внимающие советам.

Что делать детям, если родители «не дают прохода», пытаются управлять, манипулировать, давить? Как быть родителям, которые желают своему ребенку только хорошего, подсказывают как поступить, наставляют, тревожатся и беспокоятся о нем? Самые популярные вопросы конфликтов поколений и способы их решения можно узнать из этой статьи.

Когда родители «не дают жить»

Именно так считают повзрослевшие дети, когда мать и отец активно вмешиваются в их жизнь. Иногда родители действительно стремятся повлиять на то, как живут сын или дочь — они часто звонят и интересуются подробностями жизни, работы, отношений с противоположным полом, и требуют такого же бесконечного внимания к себе.

Во время общения выросшие дети могут часто сталкиваться с тем, что родители критикуют и осуждают все, что они делают — каким хобби занимаются, как строят карьеру, куда едут отдыхать, как ведут домашнее хозяйство, к чему приучают детей, какие имеют привычки, как общаются с окружающими людьми. Иногда родители, кроме того, что интересуются и контролируют, выражают недовольство детьми, ругают их, во время общения могут пользоваться насмешками, нелицеприятной критикой, обесцениванием.

Ожидания, зависимость и зависть

Все взрослые, воспитывая детей, имеют в их отношении определенные ожидания. Они появляются сразу после рождения ребенка или по мере того, как он взрослеет. Ожидания касаются его характера и привычек, внешности, способности, талантов. В случае если дети отличаются от того, что ждут от них мать и отец, те начинают протестовать и пытаться делать все, чтобы ребенок стал таким, каким они хотят его видеть.

В данном случае родительскую любовь сложно назвать безусловной — они готовы принимать детей, только если те будут соответствовать их требованиям. Избежать конфликтов по этой причине можно, если мать и отец поймут и примут, что у ребенка свой жизненный путь и свои задатки, родившись на свет, он уже является отдельной личностью. Если они хотят видеть его счастливым, нужно дать ему право распоряжаться собой и своей жизнью самостоятельно.

Иногда между родителями и взрослыми детьми сохраняется зависимая связь. Она является очень тесной, когда мать и отец воспринимают неудачи ребенка как свои собственные, его ошибки — как личные промахи. Подобное отношение приводит к тому, что родители испытывают сильные болезненные чувства, такие как стыд, вина, злость, и чтобы избавиться от них, обвиняют ребенка в несостоятельности, критикуют, осуждают.

В результате этого отношения между поколениями могут сильно испортиться. Решить конфликт можно, если мать и отец поймут, что когда ребенок вырастает, ответственность за то, что происходит в его жизни, лежит исключительно на нем. Родители перестают иметь прямое отношение к тому, что происходит с выросшими детьми, когда те приобретают способность нести ответственность за свое существование и поступки.

Бессознательная зависть и ревность

Чаще всего взросление детей приходится на кризисный возраст родителей — это является еще одной причиной сложных отношений между поколениями. Когда мать и отец, оглядываясь на свою жизнь, понимают, что они совершили много ошибок, не достигли поставленных целей, жили не так, как хотели, они могут начать ругать и винить себя за это. Наблюдая за тем, что ребенок в жизни тоже совершает ошибки, они стремятся избавить его от подобного опыта, который пережили сами. Делая это, они активно вмешиваются в жизнь повзрослевших детей. Если у ребенка все складывается хорошо, то пожилые родители могут бессознательно завидовать его удаче и даже ревновать. Чаще всего эти чувства являются бессознательными, однако проявляются в таком поведении как: критика и насмешки, обесценивание всего, что делает ребенок, постоянное предупреждение его о неудачах и трудностях, убежденность в том, что он обязательно скоро «споткнется» и у него ничего не получится. Наладить отношения в данном случае можно, если мать и отец осознают все, что испытывают по отношению к себе и детям, перестанут винить других в своих неудачах, возьмут ответственность за жизнь на себя, позволят ребенку жить так, как он считает нужным.

Психологическая пуповина

Как правильно относиться к вмешательству матери и отца в свою жизнь? И пожилые родители, и выросшие дети уже являются взрослыми людьми. Это значит, что если каждый из них возьмет ответственность за то, что происходит с ним на себя, им удастся перерезать «психологическую пуповину», которой они связаны. Если не сделать этого, то взрослый ребенок так и останется зависим от того, что говорят мать и отец, не получит собственного жизненного опыта, не поймет, что он хочет, не реализует свои способности.

Личный опыт

Собственную зависимость от родителей я осознала, когда уже сама стала матерью двоих детей. Не проживая с ними на одной территории, я, тем не менее, ощущала их влияние на свою жизнь и зависимость личного мнения от слов матери и отца. Мне трудно было делиться с ними радостью — они опровергали мои мечты и планы, говоря об опасностях и неудачах. Каждый молодой человек, с которым я пыталась завязать отношения, критиковался и отвергался как неподходящий или недостойный. Каждый раз, поговорив с родителями, поделившись с ними чем-то приятным и радостным, я ощущала упадок сил и собственную беспомощность, потому что в ответ получала не поддержку, а критику, осуждение, иногда насмешки.

Решить проблему мне помогла работа с психологом. Во время длительной терапии я осознала, что мать и отец никак не могут повлиять на мою жизнь, если я сама не подвергаюсь зависимости от их мнения и суждений. Теперь, когда они пугают меня возможными опасностями, критикуют мои привычки, осуждают за то, как я воспитываю детей, говорят о том, что у моего супруга много недостатков, я не спорю и не злюсь, как было раньше. Вместо этого я сама уверенно и твердо напоминаю себе о том, каковы мои цели в жизни, что я ценю в отношениях, что важно для меня в воспитании, куда я иду и какие мечты хочу осуществить. Понимание того, что я сама несу ответственность за свою жизнь и даже самые осуждающие и критикующие слова матери и отца не могут повлиять на нее, дарит мне спокойствие, уверенность и самостоятельность.

Зависимость родителей и выросших детей друг от друга приводит к конфликтам. Отделение позволяет сделать отношения стабильными, спокойными, дружелюбными.

Секрет отделения от матери и отца заключается в осознании ребенком собственной взрослости — он должен как можно чаще думать о том, что делает, что говорит, как поступает, какие имеет привычки, куда стремится, чего хочет. Даже самые осуждающие и авторитарные родители не имеют возможности «привязать» детей к себе, повлиять на них, испортить жизнь, заставить их жить по своей указке, если те не подвергаются зависимости от их мнения. Избавиться от зависимости можно, если начать «выращивать» внутри себя собственную взрослую часть и учиться опираться на нее.

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