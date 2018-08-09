18 приморских родителей привлечены к ответственности за гулящих детей

Как стало известно, на нынешней неделе сотрудниками полиции были найдены 24 несовершеннолетних ребёнка, который находились в ночное время суток без сопровождения родителей.

За несоблюдение временного режима к административной ответственности привлечено 18 родителей.

«Сперва родителям выносят предупреждения или накладывают на них административный штраф. При повторном происшествии в обязательном порядке выписывается административный штраф в размере 5 тысяч рублей, либо арест до пяти суток», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Отметим, на время летних каникул сотрудниками полиции Приморского края усилен контроль за несовершеннолетними. Рейды, проводимые специалистами, направлены лишь на обеспечении безопасности, а также на защиту прав и интересов детей.