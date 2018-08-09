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Булыжник упал с 9 этажа на отца с ребенком в Приморье
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Булыжник упал с 9 этажа на отца с ребенком в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мужчина гулял с ребенком в коляске на улице Лермонтова в поселке Трудовое Приморского края. С девятого этажа дома на них упал камень. Отец защитил ребенка, закрыв его своим телом. Об этом сообщил портал NewsBox24.tv.
Житель поселка Трудового гулял со своим ребенком во дворе возле улицы Лермонтова. В тот момент, когда они проходили по тротуару, на них упал камень с девятого этажа дома. Мужчина закрыл коляску с ребенком своим телом. Видео с инцидентом попало в Интернет.
Оказалось, что рабочие устанавливали кондиционер на девятом этаже в одной из квартир. Сначала они заявляли, что мужчина все придумал, и никакие камни на них с ребенком не падали. Однако произошедшее зафиксировала камера.
К счастью, камень не упал на голову прохожим. Отец и ребенок не пострадали.
Мужчина обратился в компанию, где работают монтажники, с требованием провести с ними профилактическую беседу, чтобы избежать несчастных случаев в будущем.
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