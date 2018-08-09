Ещё
«Лежала на асфальте около часа». Четырехлетняя тюменка выпала из окна многоэтажки
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лежала на асфальте около часа». Четырехлетняя тюменка выпала из окна многоэтажки 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Четырехлетняя тюменка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки на улице Мельничной.
Трагедия случилась в минувшую среду, 8 августа. Очевидцы происшествия рассказали, что ребенок упал с высоты седьмого этажа на припаркованную во дворе машину, а уже с нее — на асфальт. Люди решили, что это была именно девочка, потому что у нее были длинные волосы.
По словам очевидцев, девочка лежала на асфальте с разбитой головой около часа. Близко к месту ее падения никого не подпускали, потому что двор закрытый и открывается только магнитным ключом.
Мать девочки громко кричала и плакала и была убита горем, пишет информационное агентство «Мегатюмень». Сотрудники городской станции скорой помощи подтвердили, что вызов поступил вечером в 18:55, а бригада скорой приехала на место трагедии в 19:02. К сожалению, сделать было уже ничего нельзя, и специалист констатировал смерть ребенка.
Полученные девочкой при падении травмы оказались несовместимы с жизнью. Причины и обстоятельства смерти ребенка устанавливаются.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Женщина родила ребенка прямо на борту»: в Ростове экстренно сел самолет Южноуральским родителям рассказали, как вырастить детей здоровыми Ку-клукс-клан заманивает детей в свои ряды с помощью конфет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин4
Екатерина Климова показала, как выглядит после душа5
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой1
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении17
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело17
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
07:01
Опасные продукты, запрещённые в разных странах
Еда
09:34
Модели, которых убила анорексия
Здоровье Звёзды
11:03
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении
Звёзды
05:24
Как живет британец, который икает уже десять лет
Здоровье
03:27
Звезды, которые уменьшили грудь
Звёзды
03:45
Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
Звёзды
03:20
Фитнес и девушки: выбор направления и тренировки
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение