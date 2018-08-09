«Лежала на асфальте около часа». Четырехлетняя тюменка выпала из окна многоэтажки

Четырехлетняя тюменка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки на улице Мельничной.

Трагедия случилась в минувшую среду, 8 августа. Очевидцы происшествия рассказали, что ребенок упал с высоты седьмого этажа на припаркованную во дворе машину, а уже с нее — на асфальт. Люди решили, что это была именно девочка, потому что у нее были длинные волосы.

По словам очевидцев, девочка лежала на асфальте с разбитой головой около часа. Близко к месту ее падения никого не подпускали, потому что двор закрытый и открывается только магнитным ключом.

Мать девочки громко кричала и плакала и была убита горем, пишет информационное агентство «Мегатюмень». Сотрудники городской станции скорой помощи подтвердили, что вызов поступил вечером в 18:55, а бригада скорой приехала на место трагедии в 19:02. К сожалению, сделать было уже ничего нельзя, и специалист констатировал смерть ребенка.

Полученные девочкой при падении травмы оказались несовместимы с жизнью. Причины и обстоятельства смерти ребенка устанавливаются.