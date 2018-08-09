Главный редактор «Хороших новостей» Александр Олексюк: «Спустя 20 лет можно смело сказать — не зря старались библиотекари»

В районной детской библиотеке спрашиваю сегодня:

— А к вам дети-то приходят или только родители?

— А то как же: приходят, — ответила женщина-библиотекарь. — В понедельник 108 человек пришло. Это только школьников. А еще малыши с родителями бывают. Знаете, я раньше заблуждалась, думала, что все плохо, что дети вообще ничего не читают, а оказывается — читают. Отцов много, опять же, люди семьями ходят, берут книг сразу помногу.

Я, кстати, тоже взял «помногу» — книжки про русский лес и русский луг: что б сподручней рассказывать маленькому человеку о природе во время прогулок. Это, дескать, лопух, — мы его видели в книге — а это дуб, а это клен и т.д. Старые такие книжицы, издательства «Малыш». Славные. И библиотека тоже славная — с боярышником у крыльца. От кого-то я слышал, что в 1990-е в этом здании местные братки хотели открыть пивной бар, но они уперлись в непробиваемую волю библиотечных работников и отступили. Спустя 20 лет можно смело сказать — не зря старались библиотекари.