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Главный редактор «Хороших новостей» Александр Олексюк: «Спустя 20 лет можно смело сказать — не зря старались библиотекари»
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Главный редактор «Хороших новостей» Александр Олексюк: «Спустя 20 лет можно смело сказать — не зря старались библиотекари» 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В районной детской библиотеке спрашиваю сегодня:
— А к вам дети-то приходят или только родители?
— А то как же: приходят, — ответила женщина-библиотекарь. — В понедельник 108 человек пришло. Это только школьников. А еще малыши с родителями бывают. Знаете, я раньше заблуждалась, думала, что все плохо, что дети вообще ничего не читают, а оказывается — читают. Отцов много, опять же, люди семьями ходят, берут книг сразу помногу.
Я, кстати, тоже взял «помногу» — книжки про русский лес и русский луг: что б сподручней рассказывать маленькому человеку о природе во время прогулок. Это, дескать, лопух, — мы его видели в книге — а это дуб, а это клен и т.д. Старые такие книжицы, издательства «Малыш». Славные. И библиотека тоже славная — с боярышником у крыльца. От кого-то я слышал, что в 1990-е в этом здании местные братки хотели открыть пивной бар, но они уперлись в непробиваемую волю библиотечных работников и отступили. Спустя 20 лет можно смело сказать — не зря старались библиотекари.
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