Ещё
Годовалая девочка выпала из окна на асфальт в Кургане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Годовалая девочка выпала из окна на асфальт в Кургане 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Следователи в Кургане выясняют обстоятельства падения годовалой девочки из окна второго этажа, сообщают в региональном СУ СКР.
Инцидент произошёл утром 8 августа. На глазах у прохожих ребёнок упал на асфальтированную площадку перед домом.
«С телесными повреждениями и травмами разной степени тяжести ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время состояние девочки стабильное», — рассказали в следственном управлении.
По предварительным данным, девочка смогла вскарабкаться на подоконник по стоящему рядом дивану и не сумела удержаться в открытом окне. Следователи напоминают курганцам, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра в комнате с открытыми окнами.
АиФ: последние новости
230 тысяч взыскали с Кунашакской больницы за неверный диагноз ребенку Как использовать еловые ветки и хвою. Советы банщика и фитотерапевта Имбирь, чеснок и горячее пиво. Рецепты эффективных напитков от простуды
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин5
155-килограммовая модель показала свои тренировки3
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой4
Екатерина Климова показала, как выглядит после душа5
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
10:44
Странные продукты, которых у нас нет
Еда
02:25
Звездные красотки и их молодые мужья
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
07:01
Опасные продукты, запрещенные в разных странах
Еда
09:34
Модели, которых убила анорексия
Здоровье
01:58
Американец выплатил $8 млн за то, что увел жену
Любовь
11:03
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение