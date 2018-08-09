Годовалая девочка выпала из окна на асфальт в Кургане

Следователи в Кургане выясняют обстоятельства падения годовалой девочки из окна второго этажа, сообщают в региональном СУ СКР.

Инцидент произошёл утром 8 августа. На глазах у прохожих ребёнок упал на асфальтированную площадку перед домом.

«С телесными повреждениями и травмами разной степени тяжести ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время состояние девочки стабильное», — рассказали в следственном управлении.

По предварительным данным, девочка смогла вскарабкаться на подоконник по стоящему рядом дивану и не сумела удержаться в открытом окне. Следователи напоминают курганцам, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра в комнате с открытыми окнами.