Четырехлетняя Настя утонула в пруду на велосипеде

В деревне Евсино Настя с подружками каталась на велосипеде по дороге, которая вела к местному пруду. Дорога эта недлинная — всего метров 100-150 от улицы, где и жила девочка. Местные говорят, в деревне это обычное дело. Что случилось в этот день — пока непонятно. Известно лишь, что перепуганные старшие девочки прибежали к сотрудникам местного крестьянско-фермерского хозяйства с просьбами о помощи.

Мужчины в тот день слышали детские голоса, но внимания на них не обратили — на пруду часто балуется детвора. Но когда увидели детей, не на шутку перепугались и побежали к берегу. Настю вытащили быстро, только вот помочь ей уже ничем не смогли. Понятно, что в данном случае ни о каком купании речи не идет. Возможно, девочка не смогла справиться с велосипедом и упала в воду.

Как рассказали в Шибковском сельсовете, к которому и относится деревня Евсино, Настя была третьим из четырех детей во вполне благополучной семье. Она не считается многодетной, так как двое детей уже достигли совершеннолетия. Нынешней осенью погибшей девочке должно было исполниться пять лет.