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«Формула кино» приглашает на сеансы мам с малышами
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«Формула кино» приглашает на сеансы мам с малышами 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Кинотеатр «Формула кино на Кутузовском» запустил сеансы, на которые родители могут прийти с колясками.
Мамы могут смотреть взрослое кино с негромким звуком и приглушенным светом, пока ребенок спит, играет или ползает. В кинозале можно гулять, пользоваться пеленальным столом, играть с детьми.
Сеансы для родителей с младенцами проходят по понедельникам в 11:15 в зале «Мувик».
Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра.
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