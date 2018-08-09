«Формула кино» приглашает на сеансы мам с малышами

Кинотеатр «Формула кино на Кутузовском» запустил сеансы, на которые родители могут прийти с колясками.

Мамы могут смотреть взрослое кино с негромким звуком и приглушенным светом, пока ребенок спит, играет или ползает. В кинозале можно гулять, пользоваться пеленальным столом, играть с детьми.

Сеансы для родителей с младенцами проходят по понедельникам в 11:15 в зале «Мувик».

Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра.

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