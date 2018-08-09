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8 двоен родилось в Вологодской области в минувшем месяце
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8 двоен родилось в Вологодской области в минувшем месяце 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
1119 малышей появились на свет в июле на Вологодчине. Из них восемь двоен.
Чаще всего девочкам родители дают имена Дарья, Мария и София. Среди мальчиков популярны имена Артем, Максим, Александр и Иван.
По информации областного Управления ЗАГС, в числе наиболее часто встречающихся имен у новорожденных девочек — Анастасия, Анна, Ева, Екатерина, Милана, Виктория, Ульяна, Валерия, Полина, Александра, Варвара, Елизавета и Ксения. Среди мальчиков «в топе» — Дмитрий, Андрей, Кирилл, Никита, Илья, Матвей, Роман, Арсений, Тимофей, Алексей, Егор и Ярослав.
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