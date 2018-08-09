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Сексуализация детей: проблема невинности и приобретения опыта
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Сексуализация детей: проблема невинности и приобретения опыта 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Журнал «Экономист» (Economist) неожиданно затронул тему, которую в Великобритании не любят обсуждать, стараются обходить и делать вид, что все идет в «ногу со временем» и в духе западных демократических ценностей. Речь идет о раннем приобщении и втягивании детей в секс-индустрию. Однако, по всей видимости, процесс набирает пугающие масштабы, и его уже трудно контролировать. Правда, как и обычно, британцы решили проанализировать проблему на примере Японии. Но это, к сожалению, не меняет удручающей картины, которая наблюдается сегодня в самой Великобритании.
Во множестве стран, констатируют авторы статьи, родители и правительства обеспокоены явлением сегодняшнего дня — преждевременной сексуализации детей, а большая часть общества, к сожалению, игнорирует первопричины этой проблемы.
Как пишет «Экономист», например, в Японии, нет никакой возможности абстрагироваться от повсеместно встречающейся неприятной тенденции изображения маленьких девочек, как сексуального объекта. Небывалым спросом пользуется направление в искусстве аниме, так называемый, рорикон (rorikon — лоликон), — комплекс Лолиты (Lolita complex — жанры аниме и манги, содержащие эротические или романтические сцены с участием маленьких девочек или несовершеннолетних девушек). В токийском районе Акихабара (Akihabara), известном своей поп-субкультурой, расположился секс-шоп «Эм'с ПопЛайф» (M's Pop Life), где совершенно открыто и не стесняясь, продают куклы молодых девочек с реалистично выполненной грудью в различных стадиях полового созревания. В других местах вывешены плакаты, на которых красуются пышногрудые девочки в стиле аниме. А подростки, загримированные под маленьких детей, позируют в бикини для глянцевых изданий.
Эксперты «Экономиста» замечают, что «рорикон» — исключительно японский феномен, однако сейчас, уже и во всем мире растет озабоченность относительно масштабов изображения детей в нарочито сексуальном ключе. То есть, «рорикон» пересек границы Японии… Просчитать, как считают в Лондоне, последствия этого явления, крайне сложно, и совершенно непонятно, какое психологическое влияние это окажет на этих детей в будущем.
Согласно анализу специалистов, существует две четко выраженных тенденции, связанных с «прямой» сексуализацией. Во-первых, это реклама в телевизионных программах и статьи в журналах, в которых дети (особенно девочки) изображаются так, как будто они имеют ясные представления о собственной сексуальности или даже ведут половую жизнь. Более того, рекламируются товары для детей, стремящихся выглядеть «сексуальнее». Второе направление, которое чрезвычайно беспокоит экспертов, это так называемая, «прямая» сексуализация детей: благодаря интернету дети видят огромное количество порнографических материалов. То, что нынешние дети сталкиваются со значительно большим объемом порнографии по сравнению с предыдущими поколениями и обычно открывают ее для себя гораздо раньше, — печальный факт.
Японские власти, спохватились довольно поздно, и сейчас пытаются бороться с откровенными эксцессами. В 2014 году правительство ввело уголовную ответственность за хранение детской порнографии. Однако, по оценкам экспертов, и сегодня Япония остается фактически центром производства и распространения запрещенных материалов. В прошлом году Токийское столичное правительство ввело запрет для лиц, не достигших 18-летнего возраста на работу в индустрии услуг т.н. «дзоси косей» (яп. joshi kosei, то есть школьниц), — услуги, которые за деньги оказываются взрослым мужчинам девочками школьницами. В этом году, после нескольких жалоб покупателей, крупная сеть магазинов розничной торговли «Ион» (Aeon), заявила о том, что прекратит продажу порнографических журналов в некоторых из своих торговых точек. Однако они по-прежнему представлены в широком ассортименте в круглосуточных минимаркетах. Кейдзи Гото (Keiji Goto), в недавнем прошлом офицер полиции, сегодня защищает права детей в качестве адвоката, считает, что Япония значительно отстает от других стран в вопросах детской неприкосновенности.
Согласно же утверждениям британских экспертов, власти развитых стран бьются над решением проблемы чрезмерной сексуализации детей. Обычно не принято озвучивать тот факт, что широкий доступ к материалам, эксплуатирующих образы детской сексуальности, приводит к росту числа случаев насилия над детьми. Но реальное положение вещей, все же говорит о другом. Директор начальной школы в северо-западной Англии Аманда Хьюм (Amanda Hulme), рассказывает, что в ее учебном заведении участились случаи насилия детей своими же сверстниками. По всей Великобритании за последние четыре года полиция получила 30 тысяч заявлений о преступлениях сексуального характера, совершенных одними детьми в отношении других, — 2 625 из этих нападений, было совершено на территории школ. Кроме того, широкое распространение получило такое явление, как «секстинг» (sex + texting) — отправка сообщений с фотографиями непристойного содержания. Понятно, что такого рода выходки могут сломать жизнь многим детям и подросткам, вплоть до суицида.
Эксперты «Экономиста» в то же время пишут, что, якобы, доподлинно неизвестно, связаны ли на самом деле эти тревожные тенденции с просмотром детьми порнографических материалов. Связано это с тем, что юный возраст потенциальных испытуемых, фактически не позволяет провести серьезные исследования, которые могли бы проводиться с участием этих детей. При этом есть ученые, например Девия Бхана (Deevia Bhana), из ЮАР, которые считают, что «опасения связаны попросту с традиционными представлениями о морали и нормами поведения детей, в особенности девочек, а не с непосредственными свидетельствами вреда порнографии». Ни много, ни мало….
Однако большинство исследователей все же признает, что преждевременная сексуализация реально несет определенный вред. И самым серьезным последствием этого может быть угроза психическому здоровью. По мнению Шэрон Лэм (Sharon Lamb), детского психолога, профессора Массачусетского университета, у детей, преимущественно девочек, снижается самооценка, когда они узнают о том, что их высоко оценивают лишь с точки зрения сексуального поведения. В свою очередь это приводит к развитию нарушений пищевого поведения и проблемам с будущими отношениями. Однако страдают и мальчики, продолжает Шэрон Лэм. Из-за стереотипов об одержимости мужчин сексом, они находятся под постоянным давлением общества и вынуждены вести себя определенным образом.
Кроме того, вред от сексуализации в раннем возрасте заключается в ложных представлениях о сексе, возникающих у детей вследствие воздействия порнографической культуры. Упомянутая директор школы, Аманда Хьюм уверена, что участившиеся случаи приставания детей друг к другу объясняются влиянием порнографии. Хотя, как опять таки замечают британцы, пока что никому не удалось доказать непосредственную связь между просмотром материалов сексуального характера и аналогичных действий.
Эксперты подчеркивают, что материалы, сексуально объективизирующие детей, так или иначе, играют на руку педофилам.
«Экономист» делает вывод, что в попытках разрешить эти опасные проблемы должен учитываться тот факт, что в эпоху интернета возможным представляется ограничение доступа ребенка к изображениям сексуального характера, но не полное его закрытие. По мнению британцев, эффективнее готовить детей к реальной жизни, признавая, что картинки в интернете — лишь симптом куда более масштабной проблемы. И проблема эта — сексуальная объективизация женщин в обществе.
За последние десять лет правительства по всему миру начали реагировать на обеспокоенность из-за чрезмерной сексуализации детских образов. В Британии поворотным моментом стало решение правительства в 2010 году поручить тогдашнему лидеру христианского благотворительного фонда «Совет Матерей» (Mothers' Union) Регу Бейли (Reg Bailey) публикацию отчета по данной проблеме. В настоящее время Рег Бейли занимает должность члена совета в Органе по Стандартизации Рекламы, созданном для контроля над этой отраслью.
В 2011 году отчет был опубликован. В нем содержалось 14 рекомендаций. С 2011 года, в Великобритании ужесточались требования к допустимым для показа на рекламных щитах или страницах журналов материалам. Интернет провайдеры предлагают родителям возможность устанавливать фильтры, ограничивающие просмотр определенных видов контента для детей. В этом году в силу вступает новый закон, обязующий порнографические сайты запрашивать у своих пользователей документы, которые подтверждают, что им исполнилось более 18 лет.
Как считают британцы, другие страны последовали именно их примеру. В 2014 году во Франции были запрещены конкурсы красоты для детей в возрасте до 13 лет.
При этом британцы опасаются, что если меры по предотвращению преждевременной сексуализации так и будут подогреваться только лишь действиями в интернете склонных к самосуду граждан, все это, дескать, может привести к ущемлению права на самовыражение или просто слишком далеко зайти.
Специалисты, в частности говорят, что исследования, проводившиеся в таких странах, как ЮАР и Швеция, демонстрируют, что дети, дескать, справляются с проблемой рекламы, использующей сексуальные образы, куда лучше, чем это представляется взрослым. Однако Рег Бэйли убежден, что общество делает мало, для того чтобы у детей развивалась психологическая устойчивость к шокирующим материалам, на которые они неизбежно натыкаются в интернете, в особенности — к порнографии.
Согласно данным NSPCC родителей, как правило, не беспокоят некоторые черты в поведении их детей, которые должны были бы насторожить. Например, то, как их дети вызывающе одеваются или сильно красятся, что и говорит о стремлении детей как можно скорее повзрослеть. При этом этих родителей беспокоит мысль о просмотре их детьми жесткой порнографии.
Министерство образования Великобритании в настоящий момент ведет работу по обновлению своих рекомендаций по вопросам отношений и секса — первому в своем роде с 2000 года. В правительстве собираются провести консультации по новым практикам, таким как ознакомление детей в начальных школах с идеей о взаимном согласии или информирование учеников средних школ о законах, направленных против преступлений сексуального характера, а также об опасностях, связанных с действиями педофилов в интернете.
Во многих уголках света отсутствует даже базовое сексуальное воспитание детей. Девия Бхана считает, что угрозу ему может составлять радикальная позиция многих политических и в особенности религиозных лобби. Кроме того, в таких странах, как Саудовская Аравия даже на самые базовые знания о сексе наложено строгое табу, связанное со стремлением сохранить души детей «чистыми». В Америке действуют религиозные группы подобные «Информационному центру по вопросам воздержания» (Abstinence Clearinghouse), также заявляющие о том, что благодаря сексуальному воспитанию дети стремятся охотнее вступать в половые отношения.
Британские эксперты делают вывод: лучше смириться с тем, что дети естественным образом будут изучать собственные желания и чувства. Можно лишь помочь им обезопасить себя, предоставляя им необходимую фактическую информацию, оповещая об опасностях, подстерегающих их в интернете и обеспечивая им доступ к средствам контрацепции. Но самое важное — даровать им понимание того, чего они, в самом деле, хотят и волю сказать «нет» тому, чего они совсем не желают.
Такие страны, как Нидерланды и Дания ближе остальных подобрались к данному здоровому подходу. Они стремятся к тому, чтобы дети хорошо понимали, как устроены собственные тела и рассматривают главную цель сексуального образования не как минимизацию рисков, а как подготовку к счастливой сексуальной жизни. Согласно мнению Анны Спаррман (Anna Sparman), профессору педагогики в университете Линчепинга (Linkoping) в Швеции, это может быть одной из причин, почему скандинавские страны не сталкиваются с паникой по поводу ранней сексуализации детей. И дело вовсе не во вседозволенности: В Швеции, к примеру, запрещена любая реклама, аудитория которой — дети до 12 лет.
Не менее важно примирение с культурной средой, в условиях которой наблюдается чрезмерная сексуализация, — считает Мишель Йонгенелис (Michelle Jongenelis), исследователь австралийского Университета Кертин (Curtin University). По ее мнению, в превалирующем количестве изображений сексуально выглядящих девочек по отношению к количеству подобных снимков с мальчиками находят отражение сексизм и сексуальная объективизация женщин. Такие же тенденции прослеживаются и в порнографии, где женщины находятся в унизительном подчиненном положении по отношении к мужчинам. Дети впитывают эти культурные нормы посредством примеров, подаваемых их сверстниками, а также потребляя продукты, которые им навязываются, например — порнографию.
«Экономист» считает позитивным уже тот факт, что более широкий культурный контекст оказывается под пристальным вниманием надзорных органов во многих частях света, хотя процесс реформирования общественного сознания пока и находится в зачаточной стадии. Сегодня базовые представления о половых различиях, находящие проявления в делении магазинами детской одежды на мужскую и женскую, уже подвергаются серьезной критике. Существенное распространение получает также и более тонкое понимание концепции «взаимного согласия». Запущенный в твиттере с хэштегом #MeToo флешмоб, где люди делились подробностями того, как стали жертвами сексуальных домогательств или насилия, быстро перерос в общественно значимую дискуссию. Это событие заставило Мишель Йонгенелис сделать вывод о том, что в настоящее время происходит резкий моральный сдвиг относительно тех действий, которые считаются или более не считаются допустимыми. Если это правда, то дети могут выиграть от происходящих в обществе изменений куда больше, чем все остальные.
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