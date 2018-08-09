В Перми разыскивают 13-летнюю Дашу Петухову

По словам мамы девочки, она видела дочь последний раз утром 9 августа. Днём девочка с подругой Таней ездили в центр Перми.

«Вечером около 22.30 я видела в подъезде, как убегала какая-то девочка. Таня говорит, что это была моя дочь. Но я в этом не уверена», — говорит мама разыскиваемой Даши.

Женщина добавила, что телефон её дочки почему-то оказался у Тани.

«Но подруга моей дочки молчит и ничего толком не поясняет», — плачет мама.

Она просит всех, кому что-то известно о местонахождении дочери, звонит по телефонам 8-952-322-22-58, 8-992-232-73-05 или 02.

Приметы Даши Петуховой: рост 160 см, нормального телосложения, голубые глаза, волосы светло-русые и вьющиеся.

В момент пропажи девочка была одета в чёрное платье выше колена, чёрное болеро, чёрные колготки, чёрные балетки с бежевыми бантиками.