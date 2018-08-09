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Родителей обвинили в убийстве маленькой дочки — видео их реакции на приговор суда
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Родителей обвинили в убийстве маленькой дочки — видео их реакции на приговор суда 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Десятимесячный ребенок погиб из-за халатности родителей, потому что помешанные на религии отец и мать ненавидели врачей и боролись с недугами ребенка одними молитвами
Эта страшная история произошла в штате Мичиган (США). Молодых 27-летних мужа и жену обвинили в убийстве своего ребенка после того, как их десятимесячную дочку нашли в своей кроватке в страшном состоянии.
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Глава семейства в тот роковой день сам позвонил в «911» и сообщил, что обнаружил ребенка мертвым. На место сразу же выехали полицейские, которые увидели малышку со впалыми глазами и щеками, а ее кости были обтянуты кожей.
Позднее вскрытие показало, что девочка умерла от истощения и обезвоживания из-за пренебрежительного отношения своих родителей. Обвиняемые затем сами признались полиции в том, как заметили, что их дочь худая и слишком мало весит, еще за месяц до ее смерти, но не обращались за медицинской помощью «из-за отсутствия веры и доверия к медицинским службам и по религиозным причинам».
В трансляциях, которые глава семьи вел на своей странице в Facebook, он часто говорил о своей ненависти к врачам и о том, что только Бог властен над болезнями и только Бог решает, кому умереть.
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"Это не кажется умным, спасать людей, которые ни к чему не приспособлены. Если эволюция предполагает выживание сильнейших, зачем мы всех вакцинируем? Разве мы не должны позволить слабым умереть и позволить сильным выжить?" — сказал он в одном из таких видео.
У семьи есть еще два ребенка: четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. За ними сейчас ухаживают их бабушка с дедушкой. Что с ними будет дальше — неясно, потому что родителям грозит пожизненное заключение, и их судьба решится 20 августа.
На видео видно, как реагируют муж и жена на предъявленные им обвинения и возможное наказание: мужчина сначала качает головой из стороны в сторону, а потом с удивлением открывает рот и не может его закрыть, женщина же пытается сдержать слезы, но безуспешно.
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