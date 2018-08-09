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Самый популярный детский авиамаршрут — Москва — Сочи
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Самый популярный детский авиамаршрут — Москва — Сочи 

РЖД-Партнер 54 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
На этом маршруте пассажиры с детьми до 2 лет составляют 3,4% от общего числа. На второй строчке еще одно южное направление Москва — Краснодар (с детьми летают 2,4% путешественников). Третье место у авиаперелетов из Москвы в Крым (2,4% пассажиров с малышами). Что касается полетов за границу, то в первую десятку в основном попали страны ближнего зарубежья: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия и Таджикистан. На первом месте маршрут Москва — Кишинев, где каждый десятый путешественник (12,79%) летит с маленьким ребенком. На втором и третьем месте перелеты из Москвы в Ереван и Баку (около 5% пассажиров).
При этом частр впервые родители берут своего ребенка в путешествие на самолете, когда ему не исполнилось и года. Согласно даным исследования Туту.ру, в 5% случаев в первый полет люди берут ребенка в возрасте до трех месяцев. 16% ответили, что их малыш впервые стал пассажиром самолета, когда ему было от трех месяцев до года. То есть каждый пятый пассажир берет с собой детей, которым не исполнилось года. 19% впервые полетели с ребенком, когда ему было от года до трех лет. У 13% пассажиров дети впервые отправляются в полет в возрасте от трех до пяти лет. Большинство (22%) признались, что первый полет на самолете у их ребенка был в возрасте от пяти лет и старше. Еще четверть опрошенных ответили, что пока их малыш не летал на самолете.
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